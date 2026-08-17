立院日前通過核能公投 廢核團體：濫⽤公投成在野癱瘓⺠主的組合拳

立法院於8⽉14⽇三讀通過3項公投案，其中包含重啟核能公投。全國廢核⾏動平台於今舉⾏記者會，嚴正指出，核能重啟涉及核能安全、地質風險、核廢料處置、能源轉型、產業發展、公共衛⽣與世代正義，需要建立在完整資訊揭露、科學評估與社會充分討論之上，立委不應濫⽤公投制度、草率成案，將能源政策、⼈權與法治議題當作政治動員⼯具。

綠⾊公⺠⾏動聯盟秘書長崔愫欣表⽰，這已是⾃2018年以來第4次的核能公投，沒有哪個國家短時間內針對核電公投這麼多次。2018年10⼤公投綁九合⼀⼤選的亂象，已廢除「電業法」2025非核家園條款，隨後2021年核四公投⼜遭⺠意否決，而背後都有國⺠黨的⽀持。去年⺠眾黨提案、國⺠黨⽀持的核三重啟公投未過投票⾨檻，今年國⺠黨黨團⼜再度提出「重啟核能」公投案，並為了綁定11⽉28⽇⼤選，急著在上周院會表決，可⾒公投制度已被政治綁架，立委計算的不是政策⽅向，⽽是怎樣才能換得選票最⼤利益。

台灣⼈權促進會資深研究員施逸翔表⽰，針對上周立法院由在野黨發動且倉促通過的3項公投案，這些公投案的形成缺乏實質公⺠審議與政策溝通過程，甚⾄淪為特定政黨選舉動員、操弄⺠粹情緒的政治⾾爭⼯具，⼀旦這樣的惡意持續被操弄與政治⼯具化，未來台灣社會真正需要⾏使公投時，將難以形成重要公⺠意志的展現，濫⽤公投也是在野兩黨癱瘓⺠主體制的組合拳。

本全律師事務所律師詹順貴表⽰，藍⽩立委背後算計，無非藉綁上年底⼤選強迫公⺠表意，但無論結果如何，這種功能上類似⺠意調查的公投案除了浪費公帑、增加選務⼈員⼯作量以外，根本不會有實質效果，而賴政府⽬前舉措早已決定重啟核能，核三安檢與⾏政程序皆已陸續啟動，可⾒此公投根本毫無意義。

政治⼤學法學院副教授林佳和表⽰，公投題⽬必須明確，不得任設前提或有疑問的⽬的假設。本題語焉不詳，繫於模糊⽽可能誤導的振興經濟⽬的，本⾝即⾜以產⽣扭曲、提供錯誤資訊、混淆投票者認知的不當效果。

地球公⺠基⾦會副執⾏長黃靖庭指出，能源政策不應淪為政黨選戰與政治動員的⼯具，⽬前公投主⽂為「您是否⽀持政府使⽤核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策？」此次公投將核安、核廢、電價、產業、地⽅風險等複雜議題壓縮成「使⽤核電振興經濟」的模糊⼝號，卻未說明要重啟哪些核電廠、核能占比、成本、核廢處置及地⽅參與等基本政策內容，公投是直接⺠主的重要制度，不應製造假選擇，也不應非把核電包裝成振興經濟的萬靈丹。