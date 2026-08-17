賴政府擬調降租金補貼戶數 李彥秀：丟包人民、丟包地方政府

針對賴政府社會住宅政策轉彎，租屋補助戶數擬從明年逐年調降。國民黨立委李彥秀表示，政府大筆一揮，政策髮夾彎，不愁找不到理由，但影響 91.9萬戶使用租金補貼年輕族群、弱勢族群的生涯規畫，根本就是丟包人民，丟包地方政府。

李彥秀說，民團掌握行政院最新規畫百萬戶租屋家庭支持計畫民國114年至121年草案，租屋補助戶數從明年起逐年調降，明年起以每年兩萬戶逐年調降，現有91.9萬戶使用租補，若按照目標121年將降至50萬戶，租補戶數幾乎腰斬，反而大增包租代管戶數與經費。

李彥秀指出，過去有一位助理是花蓮人，考上大學到台北唸書，學費依賴助學貸款，房租與生活費靠媽媽在花蓮洗車支應，畢業後趕上111年政府擴大推動300億元租金補貼政策，選擇留在台北打拚，現在擔任理賠專員，月薪3萬5000元，房租1萬5000元，扣掉租金補貼每月3600元，生活節儉一點，還能存一點錢，一旦租金補貼結束，不是回花蓮找工作，就是必須大幅降低生活水準，政府政策髮夾彎，打亂他的人生規畫。

李彥秀表示，民進黨居住正義政策一改再改，失信於民，淪為四不像的拼裝車，新青安3.0加上三大緊箍咒，民眾超無感，選前承諾興建社會住宅13萬戶，上任後僅剩3萬戶；全台最大包租代管業者兆基屋管高利吸金，龐氏騙局，現在連租金補貼都要對半砍。龐大國防支出形成資源排擠效應，114年整體國防預算規模6470億元，占GDP比率約為2.45%，116年國防支出突破1.1兆，占比持續超過GDP比率約為3%，賴總統承諾119年前國防支出占GDP將達5%，國防支出固然重要，但政府資源排擠效應逐漸顯現。

李彥秀說，民進黨不僅丟了非核家園神主牌，現在連居住正義的活招牌，也棄如敝屣，蔡規賴不隨，成為現在進行式，對於年底選情衝擊，特別是年輕選票更是無法評估，砍照顧一時爽，投票日火葬場。