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13萬變3萬社宅政見大跳票 國民黨：賴清德政策髮夾彎前應先向青年道歉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

賴清德政府最新住宅政策，大幅縮減興建社會住宅，國民黨文傳會主委陳以信今天說，賴總統競選時承諾8年新增13萬戶直接興建社會住宅，如今大幅縮減為3萬戶，再以多元興辦重新包裝，大玩數字遊戲愚弄國人。賴總統社宅政見跳票，政策髮夾彎前應先向國人，向青年道歉。

陳以信指出，賴清德當年競選總統時，提出8年新增13萬戶直接興建社宅，這不是國民黨替他創造的數字，是賴清德在公辦政見會對國人的明確承諾；如今政府卻把直接興建13萬戶，移花接木變成多元興辦13萬戶。

陳以信表示，政府原本承諾13萬戶直接興建，為什麼現在只剩3萬戶，剩下的10萬戶在哪裡，為何賴總統執政四年憑空消失10萬戶社宅，賴總統是執政無能，說得到做不到，還是當年就是漫天喊價胡亂騙票？

陳以信說，社會住宅不是賴清德政府可以任意重新定義的政績數字，是年輕人能不能買得起房，租得起房，能不能安心成家的現實問題。賴總統競選時拍胸脯保證，讓青年人能夠安心成家，結果證明選前畫大餅，選後大跳票。

他指出，賴總統社宅政見大跳票，對不起國人，對不起青年，在政策髮夾彎轉向前，賴總統不只欠青年人一個解釋，更欠全體國人一個道歉。

社宅 賴清德 政見

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