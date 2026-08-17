府批拿預算當政治工具 翁曉玲：立院只剩預算審查箝制行政機關

總統府國務機要費遭全數刪除凍結，將總統公布五項法律案列為解凍前提。總統府表示，解凍條件與國務機要費的用途、執行情形及預算監督毫無直接關聯，形同以預算權作為政治工具。國民黨立委翁曉玲今天表示，府院用選擇性副署，公布法律作為政治手段，立法院唯一剩下的，只有審查預算一途，透過預算的箝制，希望行政機關做好，她認為非常合理。

翁曉玲接受「千秋萬事」廣播專訪，她指出，當初提案凍結國務機要費2000萬，總統府副秘書長何志偉來辦公室拜託不要刪，這些都是賴清德總統要做愛心，幫助弱勢的。她說，賴總統每個月拿五六十萬元薪水，他如果要做公益，可以自掏腰包；凍結2000萬能否使用，全在賴清德一念之間。

翁曉玲表示，賴總統如果真的有心要照顧弱勢團體，只要公布法律就好了，他又不做事，何必給他經費浪費公帑，讓他去做人情。憲法規定，總統必須要在法律三讀通過後10天內公告，只要賴總統公告法律，2000萬立刻可以使用；行政院長卓榮泰薪水也是一樣，不能得了便宜還賣乖，用這種方式來情勒。

她說，提案刪凍國務機要費和卓榮泰薪水，她要受到很多很強大的壓力，黨內也有立委有不同意見，但很感謝最後國民黨團和民眾黨團支持，要讓民進黨政府知道不能這樣蠻幹，法律上的義務，怎麼可以就擺爛不做。

翁曉玲指出，今年度總預算確實是拖了八個月，原因在於現在是一個非常不正常的政府，立法院當然必須要有不正常的預算審查作法跟手段。民進黨政府指責立法院拖266天通過總預算，但立法院要求行政院編列預算、公布法律已經拖400多天；大法官人事案，600多天都沒有再補提名，為什麼民進黨政府不檢討自己。

翁曉玲說，立法院若對於預算加以擱置，延後審查，行政機關應該要來協調，尋求可理解接受的方法，不管是提名單，或修改預算數，把該編列的預算編好編滿，行政院完全沒有，完全擱置，再去訴諸民意攻擊立法院。

翁曉玲表示，總統不公布法律，這在西方國家、即便是南美獨裁國家，也不可能發生；立法院真正制衡的力道，還是不夠，很遺憾現在只有審查預算這個手段，但在態度跟立場上，她認為可以更強硬的，在野應該要再想一個更好的方式，制衡違法亂憲的民進黨政府。