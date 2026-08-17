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冷眼集／公務員被當工具人 怒火悶燒20年

聯合報／ 本報記者黃婉婷

國旅卡再次點燃公務體系集體怒火，從基層連署廢除，到綠營前政委痛批「掛羊頭賣狗肉」，國旅卡從最初為政府省下現金支出、公務員享有補助與振興國內觀光的「三贏」局面，淪為人人嫌棄的「偽福利」，答案或許藏在充滿妥協與矛盾的政策演變中。

國旅卡前身為公務員的不休假加班費，早年公務員累積未休完的假，可領取現金加班費，後來政府為節省每年數十億元的財政開支，並搭配提振國內觀光的政策目標，強制公務員每年須休假一定天數，再將部分不休假加班費改為定額補助，這在當時被視為三贏政策，實則為換取國庫喘息的權宜之計。

此後廿年，國旅卡像一艘迷航的船，在振興觀光與體恤公務員辛勞間搖擺不定。公務員普遍認為國旅卡核銷手續繁瑣、額度限制多，政府為安撫基層反彈，一再放寬限制，最終淪為購物卡，振興美意蕩然無存；當政府試圖調整，如二○一七年強推團旅方案，又因粗暴干預個人休假，引發公務員不滿。

但國旅卡每次的政策變革，無論如何修修補補，都只是左支右絀，並未處理定位不清的內在矛盾。

事實上，早在十年前，公共政策平台就有廢除的提案，當時也被否決，這次是第二次被否決，人事總處在十年後再以「現行已能兼顧公務員基本健康保障與額外勞務補償」為由，不採納基層心聲，並稱二○二八年後將每三年檢討一次，也暴露賴政府寧可維持現狀，也不願得罪任何一方的逃避心態。

對公務員而言，真正心累的關鍵，恐怕是「你的錢不是你的錢」的束縛感，以及被作為振興經濟工具人的無力感。這把火已悶燒了廿年，就看中央政府能不能釜底抽薪，還給公務員權益與尊重。

公務員 工具人 國旅卡 加班費

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