公務員喊廢國旅卡 人事總處給軟釘子

國民旅遊卡存廢再掀討論，近期有公務員於公共政策網路參與平台提案廢除，主張恢復無法休假時的不休假加班費；但行政院人事總處並未採納，僅允諾每三年檢討一次。前政務委員張景森直呼該制度「掛羊頭賣狗肉」，與其修補不如廢掉，在野立委也盼全面檢討。

國民旅遊卡是專屬公務員的補助制度，每年有一萬六千元額度可供消費、旅遊。有公務員透過公民提案稱，不休假加班費屬公務員因公無法休假的勞務對價，現行制度卻將部分加班費轉為國旅卡，並限制消費核銷方式，侵害公務員對勞動報酬的自由處分權。

提案強調，國旅卡制度已失去當年振興國內觀光初衷，還限制重重，常被戲稱為「偽福利」，打擊基層士氣，不利公部門留才。

人事總處日前回覆，休假制度在於維護健康權，若全面改採發放未休假加班費，恐使部分公務員忽略休息需要，全年無休投入工作；維持應休假日數，有助降低過勞風險，且休假與加班費設計目的不同，國旅卡補助本質屬福利，廢除將影響公務員現有權益。

人總指出，現行公務員每年除應休假十日搭配國旅卡休假補助，如因公務需要未能休假，未休假日數（最多廿日）可申請未休假加班費，適度兼顧基本健康保障與額外勞務補償。行政院已核定二○二六年至二○二八年依現行制度辦理，後續每三年檢討一次。

張景森：制度掛羊頭賣狗肉

長年主張廢除國旅卡的張景森說，國旅卡制度「掛羊頭賣狗肉」，把公務員福利、休假、振興觀光混為一談，原本號稱振興國旅的政策，如今變成公務員購物卡；政府怕得罪公務員不斷放寬，公務員又嫌限制太多，政策目的愈發模糊，導致誰都不滿意，卻沒人敢取消。

國民黨立委翁曉玲表示，確實收到許多公教人員反映，在使用國旅卡上遇到許多不便，也衍生與特定商店套利等弊端，她認為政府確實應該檢討，例如讓國旅卡額度不限定商家消費，也能促進經濟，在現有政策上思考改善與精進。

民眾黨立院黨團總召陳清龍說，國旅卡制度失去振興國旅的初衷，卻換來「每三年檢討一次」的官僚式答案，令人遺憾，人事總處應立即邀基層公務員團體討論，全盤檢討國旅卡制度。

民眾黨立委陳昭姿說，司法院釋字第七八五號解釋闡明，公務員因公無法休假，領取的加班費是繼續提供勞務的對價，本質上是薪資跟財產權，希望人總不要視而不見，振興國旅應由交通部觀光署編列預算，而非用基層加班費替政策埋單，應順應民意讓國旅卡退場，讓加班費全額回歸現金。

公革力：用途鬆綁、提高額度

對於人事總處拍板國旅卡維持現制，不少基層公務員大感不滿，批評人總「問Ａ答Ｂ」、「剝奪公務員的休假還要強迫消費」、「為何獨厚旅宿業」。台灣公務革新力量聯盟則建議，可從提高額度、取消指定用途消費、開放無限期累積未休假日數等方面來調整。

「公革力」聯盟成員曾執轡指出，國旅卡制度初衷是為了節省未休假加班費，現行休假補助總額一萬六千元，以強制休假十天來計算，日薪一千六百元已是廿五年前的薪資水準；據觀光署統計，國庫平均一年須支付七十八億元國旅卡費，還不包括後端的行政流程，像是審核、報帳，違法使用還要稽核，這些人力成本卻不被人總算進去。他表示，用國旅卡取代未休假加班費，人總一年可以省下逾廿七億元，此次決定維持現行規定，估計也是為了省錢；但明年中央政府總預算歲出三兆多元，剝削公務員勞動力只是為了節省九牛一毛，有意義嗎？

公務員：落實加班費 更重要

記者葉德正／新北報導

針對國民旅遊卡存廢爭議，公務人員指出，現行國旅卡使用方式已與原始目的不盡相同，不少人拿來購買星級飯店餐券、住宿券，聽聞有人轉手給親友，或購買日用品等，且目前已不必休假就能使用，恐背離鼓勵公務人員休假、促進國旅的政策原意。

新北一名十職等工程單位公務員表示，現行國旅卡額度一年一萬六千元，依不同年資取得，雖然實際使用率算高，但未必真能達到刺激國旅的效果，例如，有人為了把額度用掉，除到星級飯店消費，甚至有人購買住宿、餐券後轉給家人使用或折價轉賣，讓原本鼓勵休假、促進國旅的政策目的打折扣。他認為，「落實加班費發放更重要」。

另一名十二職等行政單位公務員則認為，國旅卡制度使用有一定彈性，但目前國旅費用高漲，「不是大家不想去，而是不夠」，一萬六千元若要支付全家人旅遊，「零頭都很難」；也看過同仁在社群平台詢問剩餘額度該怎麼花掉的貼文，沒時間用是很多人的寫照。

台灣公務革新力量聯盟建議，在二○二九年前不廢除國旅卡的前提下，若維持十天強制休假，國旅卡額度至少應提升到兩萬兩千五百卅元；如果降為七天強制休假，額度至少提升到一萬五千七百七十一元。其次，現行觀光旅遊八千元的額度，公革力建議取消指定用途消費，全數刷卡額度都不限行業。