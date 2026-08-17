聽新聞
0:00 / 0:00

學者：高市早苗考量與陸韓關係 克制立場

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

二戰日本宣布無條件投降八十一周年，日本防衛大臣小泉進次郎及自民黨幹事長鈴木俊一等黨政要員參拜靖國神社。輔仁大學日文系所特聘教授何思慎表示，日相高市早苗考量到美國觀感，沒有參拜靖國神社，延續已故首相安倍晉三作法，到日本武道館朝靖國神社方向遙拜；高市採取平衡作法，避免引發外交爭議，也對支持者有所交代。

何思慎說，高市早苗未參拜靖國神社，有外交考量，當前日韓關係處在較好狀態，如高市參拜，與南韓關係會受到很大破壞，日本也積極期待與大陸修補關係，日方想要創造年底ＡＰＥＣ會議高市與大陸國家主席習近平場邊會談機會，參拜靖國神社問題採取克制立場。

至於高市早苗未延續前首相石破茂去年表達反省立場，何思慎表示，與高市自身歷史觀有很大關係，她認為二戰日本並非發動侵略戰爭，是基於國家生存的自衛戰爭；高市當了首相後，不敢直白表達，較石破茂歷史敘事「後退」。高市雖然未參拜靖國神社，但因其史觀，未來是否會在春秋祭時參拜靖國神社，仍留下可能。

中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁表示，高市早苗過去擔任總務大臣、經濟安全保障大臣期間，持續赴靖國神社參拜；擔任首相後，中日關係不佳，美國更不希望高市挑釁中國大陸與南韓，高市對參拜靖國神社問題，表現得十分保守低調。

何思慎指出，前總統陳水扁時期是民進黨首度執政，跟中華民國歷史採取較為連結做法，蔡政府與賴政府則較為「對日傾斜」，背後有領導人史觀問題，也有希望與日本友好、連結美國，拉大台灣安全縱深的現實外交思考。

靖國神社 安倍晉三 高市早苗

延伸閱讀

日本防相參拜靖國神社、自民黨3高層罕見集體同行 中韓抗議

日防相拜靖國神社 日學者：恐影響日韓關係

高市向靖國神社供奉祭祀費 陸使館警告：別再走向歷史被告席

日本防衛大臣參拜靖國神社 陸國防部批：為軍國主義揚幡招魂

相關新聞

藍委：高市早苗未反省 外交部自辱國格

二戰日本投降八十一周年，日相高市早苗在追悼儀式致詞時，並未提到對日本發動戰爭的「反省」。對於我外交部稱「尊重日本社會對歷史議題的多元看法」，國民黨立委李彥秀批評，根本是自失立場、自辱國格；民眾黨表示，台、日是重要民主夥伴，但深化友誼與正視歷史並非互斥。

日本政要參拜靖國神社 我外交部稱「尊重」

日本防衛大臣小泉進次郎及自民黨幹事長鈴木俊一等自民黨「黨四役」（四大要職）要員，近日相繼參拜靖國神社。藍綠執政態度大不同，馬政府時期曾表示遺憾，呼籲日本政府切勿做出傷害鄰國情感的舉措；我外交部昨天表示，注意到日本部分政治人物前往參拜靖國神社，外交部尊重日本社會對歷史議題的多元看法，也期待各方共同維護區域和平穩定。

學者：高市早苗考量與陸韓關係 克制立場

二戰日本宣布無條件投降八十一周年，日本防衛大臣小泉進次郎及自民黨幹事長鈴木俊一等黨政要員參拜靖國神社。輔仁大學日文系所特聘教授何思慎表示，日相高市早苗考量到美國觀感，沒有參拜靖國神社，延續已故首相安倍晉三作法，到日本武道館朝靖國神社方向遙拜；高市採取平衡作法，避免引發外交爭議，也對支持者有所交代。

公務員喊廢國旅卡 人事總處給軟釘子

國民旅遊卡存廢再掀討論，近期有公務員於公共政策網路參與平台提案廢除，主張恢復無法休假時的不休假加班費；但行政院人事總處並未採納，僅允諾每三年檢討一次。前政務委員張景森直呼該制度「掛羊頭賣狗肉」，與其修補不如廢掉，在野立委也盼全面檢討。

冷眼集／公務員被當工具人 怒火悶燒20年

國旅卡再次點燃公務體系集體怒火，從基層連署廢除，到綠營前政委痛批「掛羊頭賣狗肉」，國旅卡從最初為政府省下現金支出、公務員享有補助與振興國內觀光的「三贏」局面，淪為人人嫌棄的「偽福利」，答案或許藏在充滿妥協與矛盾的政策演變中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。