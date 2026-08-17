學者：高市早苗考量與陸韓關係 克制立場

二戰日本宣布無條件投降八十一周年，日本防衛大臣小泉進次郎及自民黨幹事長鈴木俊一等黨政要員參拜靖國神社。輔仁大學日文系所特聘教授何思慎表示，日相高市早苗考量到美國觀感，沒有參拜靖國神社，延續已故首相安倍晉三作法，到日本武道館朝靖國神社方向遙拜；高市採取平衡作法，避免引發外交爭議，也對支持者有所交代。

何思慎說，高市早苗未參拜靖國神社，有外交考量，當前日韓關係處在較好狀態，如高市參拜，與南韓關係會受到很大破壞，日本也積極期待與大陸修補關係，日方想要創造年底ＡＰＥＣ會議高市與大陸國家主席習近平場邊會談機會，參拜靖國神社問題採取克制立場。

至於高市早苗未延續前首相石破茂去年表達反省立場，何思慎表示，與高市自身歷史觀有很大關係，她認為二戰日本並非發動侵略戰爭，是基於國家生存的自衛戰爭；高市當了首相後，不敢直白表達，較石破茂歷史敘事「後退」。高市雖然未參拜靖國神社，但因其史觀，未來是否會在春秋祭時參拜靖國神社，仍留下可能。

中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁表示，高市早苗過去擔任總務大臣、經濟安全保障大臣期間，持續赴靖國神社參拜；擔任首相後，中日關係不佳，美國更不希望高市挑釁中國大陸與南韓，高市對參拜靖國神社問題，表現得十分保守低調。

何思慎指出，前總統陳水扁時期是民進黨首度執政，跟中華民國歷史採取較為連結做法，蔡政府與賴政府則較為「對日傾斜」，背後有領導人史觀問題，也有希望與日本友好、連結美國，拉大台灣安全縱深的現實外交思考。