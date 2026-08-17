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藍委：高市早苗未反省 外交部自辱國格

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰／台北報導

二戰日本投降八十一周年，日相高市早苗在追悼儀式致詞時，並未提到對日本發動戰爭的「反省」。對於我外交部稱「尊重日本社會對歷史議題的多元看法」，國民黨立委李彥秀批評，根本是自失立場、自辱國格；民眾黨表示，台、日是重要民主夥伴，但深化友誼與正視歷史並非互斥。

李彥秀批評，高市早苗言行就代表日本政府立場，不是什麼「社會多元看法」，高市對日本過去侵略行為沒有反省檢討，在日本內部有非常多批評，也不是主流民意；外交部對不起超過千名被以「到海外工廠做工、縫衣服、當護士」名義騙去日本當慰安婦的台灣女性，對不起超過三萬名失蹤與戰死沙場的台籍日本兵。

李彥秀說，台灣人民非常珍惜與日本在政治、經濟、社會的友誼，但靖國神社裡面供奉十四名經過國際軍事法庭判定「犯下嚴重戰爭罪行的戰犯」，高市「遙祭」甲級戰犯、日本內閣重要大臣參拜，絕對不是「各方共同維護區域和平穩定」的基礎。

國民黨表示，期待日本能記取戰爭教訓，顧及鄰近國家人民情感，持續與周邊國家發展友好關係。

民眾黨發言人張彤說，各方都該尊重史實、從戰爭的傷痛記取教訓；面對歷史事實，展現深刻省思是守護和平、防止重蹈覆轍的共同基石，執政當局在涉外事務上應兼顧國家尊嚴與歷史事實，秉持務實原則表達對和平的堅持。

張彤表示，台灣與日本是重要民主夥伴，然而深化友誼與正視歷史並非互斥；台日需在相互尊重的基礎上推動交流，既不以意識形態挑起對立，也不迴避歷史經驗所帶來的啟示。

外交部 高市早苗 李彥秀

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