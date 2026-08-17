日本政要參拜靖國神社 我外交部稱「尊重」

日本防衛大臣小泉進次郎及自民黨幹事長鈴木俊一等自民黨「黨四役」（四大要職）要員，近日相繼參拜靖國神社。藍綠執政態度大不同，馬政府時期曾表示遺憾，呼籲日本政府切勿做出傷害鄰國情感的舉措；我外交部昨天表示，注意到日本部分政治人物前往參拜靖國神社，外交部尊重日本社會對歷史議題的多元看法，也期待各方共同維護區域和平穩定。

八月十五日是二戰日本宣布無條件投降八十一周年，首相高市早苗未前往靖國神社參拜，但她以兼任執政黨自民黨總裁名義，用「自費」方式奉納「玉串料」（祭祀費）。

外交部昨表達尊重並指出，日本是台灣重要的民主夥伴，面對日益複雜的區域情勢，我國將持續秉持「總合外交」理念，深化與日本及其他理念相近夥伴在區域安全、經貿合作及民主韌性等領域的交流與合作，共同維護區域的和平、穩定與繁榮。

日本政要參拜靖國神社，過去藍綠政府態度有別。根據外交部公開新聞稿紀錄，前總統陳水扁執政時期，外交部曾五度表達我政府立場；前總統馬英九時期高達十三次；在外交部昨天回應前，前總統蔡英文至賴清德總統執政已近十年未表達立場。

此外，在八月十五日，日本宣布無條件投降八十一周年這一天，賴總統及行政院長卓榮泰並未安排相關活動及發表相關談話。

二○○二年四月，陳水扁執政時期，時任日本首相小泉純一郎參拜靖國神社，我外交部表示，歷史雖不可遺忘，但更要以寬容的精神、前瞻的視野來面對；日本發動第二次世界大戰，為亞洲國家帶來痛苦和不幸，歷史不容遺忘，必須忠誠面對。

小泉純一郎於二○○四年一月再度參拜，當時外交部表示，雖然於元旦前往神社祈願是日本的傳統習俗，但因靖國神社涉及過去歷史及鄰近各國人民情感，小泉首相連續四年前往參拜，已引起鄰近國家的關注。

馬英九執政時期，外交部十三度就日本政要參拜靖國神社問題表態。二○一三年八月，部分日本內閣閣員參拜靖國神社，外交部表示，盼日本政府及政治人物正視史實並記取歷史教訓，切勿做出傷害鄰近國家國民情感之舉措。

二○一四年四月日本閣員參拜靖國神社事，外交部指出，中華民國政府已一再呼籲日本政府勿有傷害鄰近國家國民情感的舉措，但獲悉又有閣員前往靖國神社參拜，外交部深表遺憾。

二○一五年十月靖國神社秋祭，日本若干政治人物前往參拜。當時我外交部表示，中華民國政府一貫呼籲日方勿傷害鄰近國家國民情感，並重申此舉無益於區域各國關係的正面發展。