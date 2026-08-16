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文化部預算被刪 葉元之批李遠認知作戰、胡說八道

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委葉元之。聯合報系資料照
國民黨立委葉元之。聯合報系資料照

文化部今年度預算約被刪減10億元、凍結3.86億元，部長李遠表示「欲滅其國，先滅其史；欲滅其族，先滅其文化；欲封其口，先刪媒宣費」。國民黨立委葉元之反擊，指文化部預算將近300億元，被刪了約10億元，李遠就說台灣文化要被滅了，這實在是認知作戰、胡說八道。

葉元之指出，以文化部被刪2億元的Taiwan plus來說，每年花納稅人10億元，已累積數10億元，達不到效果，李遠也承認是災難；民進黨說這平台號稱要做台灣的「BBC」跟「NHK」，要向世界傳達「台灣觀點」，但它的旗艦節目如Taiwan Talks，卻以外國人擔任主持人與來賓，甚至只請民進黨政治人物，根本無法真實代表台灣聲音。

葉元之反問，Taiwan Talks的主要觀眾集中在菲律賓，未能觸及其他重要國際受眾，難道是要統戰菲律賓嗎？再者，TaiwanPlus 在國內外均有電視與網路頻道，但文化部與公視團隊卻無法提供明確的電視收視率調查數據；各平台流量加起來宣稱4.8億元，但很多是靠短影音刷流量，缺乏深度內容的衡量指標。

其次，葉元之也提到，部分單元訪談節目委外製作費過高，傳聞一集達60萬元，TaiwanPlus 總編輯/副執行長竟然可以遠赴美國遠端工作長達三個月，內部管理極度鬆散且缺乏監督機制 。

他質疑，如此定位不明、缺乏KPI、達不到創立目標、亂花錢的媒體，納稅人還要每年給10億燒下去？台灣會因為沒有Taiwanplus，文化就消失了？

李遠 葉元之 文化部

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