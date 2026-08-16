外交部對日本政要參拜靖國神社表達尊重 共同維護區域和平穩定

8月15日二戰日本無條件投降81周年，日本防衛大臣小泉進次郎及自民黨幹事長鈴木俊一等黨政要員參拜靖國神社。外交部今天表示，注意到日本部分政治人物8月15日前往參拜靖國神社，外交部尊重日本社會對歷史議題的多元看法，期待各方共同維護區域和平穩定。

外交部表示，日本是台灣重要的民主夥伴。面對日益複雜的區域情勢，我國將持續秉持總合外交理念，深化與日本及其他理念相近夥伴在區域安全、經貿合作及民主韌性等領域的交流與合作，共同維護區域的和平，穩定與繁榮。

日本首相高市早苗未參拜靖國神社，但以兼任自民黨總裁名義，用自費方式奉納「玉串料」（祭祀費）。但自民黨總務會長有村治子和選舉對策委員長西村康稔的自民黨「黨三役」，由鈴木領銜前往參拜。