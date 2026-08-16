3公投：鞭刑、核電與罰鍰 鞭刑最容易動員

「若選前有重大刑案發生，民眾對鞭刑公投的投票率就會增加！」針對立法院14日通過鞭刑、重啟核電與交通罰鍰3項公投，學者劉兆隆受訪時認為，重啟核電與交通罰鍰的動員力有限；學者鈕則勳受訪時指出，公投綁大選對於發動方比較有利，3公投可成為在野黨的組織動員的管道。

立法院會14日通過國民黨立院黨團所提「鞭刑」、「重啟核能」和民眾黨團所提「交通罰鍰全數投入交通建設」3項公投案，將送交中選會審議。針對交通罰鍰和重啟核能二案，國民黨團與民眾黨團皆投下同意票；鞭刑公投民眾黨未投票、國民黨依人數優勢通過，民眾黨提的「安樂死公投」，國民黨則未投票。

公投是還權於民

針對在野黨所提出的四項公投，民進黨立院黨團則全數投下反對票，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，這些都是立法院就可以處理的議題，藍白偏要弄公投案，立委怠惰不立法，刻意把議題交到街頭，完全不合理。

國民黨立委洪孟楷表示，在野黨提出公投，是透過「還權於民」來解決台灣的社會問題，尤其民進黨已經執政十年，「還是讓人民看到許多社會問題沒解決」；民眾黨立委陳昭姿表示，交通罰鍰應用於改善交通環境、交通設施及補助大眾運輸，不能成為政府財政收入或科技執法的主要財源。

鞭刑要看時事發展

在野黨盼以公投綁年底大選催高投票率。對此，彰師大公育系副教授劉兆隆受訪時分析，核能議題已經冷掉、交通罰鍰議題民眾可能較無感，前兩者他認為對在野黨選情幫助的效果有限，會引起最多討論的應該會是鞭刑，下半年可能會有很多辯論，尤其是政論節目。

但劉兆隆認為，台灣要仿效新加坡鞭刑也討論很久，如果要引起討論或刺激投票，就要看到選前是否會有重大刑案，例如兒虐等，如果有的話比較容易引起選民關注。

公投議題有助動員

文化廣告系教授鈕則勳受訪時則說，公投綁大選對於發動方比較有利，可作為在野黨的組織動員管道；選舉除了縣市長動員外，藍白雙方黨部也可透過議題進行空戰操作，也方便縣市長與六都候選人競選期間，與公投議題進行結合宣傳。

鈕則勳也認為，鞭刑的討論度會比較高，雖然長期有討論，但立法上是首次，也民眾在認知上比較容易會有好惡兩極、對立分明的狀況，議題的新鮮度與衝擊性，預計會讓社群網站的討論會相當激烈。

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