民進黨：AI升級中共介選手段 台灣社會應提高警覺

民進黨中國部今天在臉書發文指出，中共把這次選舉列為對台工作關鍵，值得警戒的是，AI正讓中共介選手段全面升級，台灣社會須提高警覺，快速查證，共同防堵，記得「三不一查」。

民進黨中國部表示，中共影響台灣政治與社會的手段持續翻新，如今又傳出北京把年底選舉列為對台工作關鍵，外力介入台灣選舉的風險，絕對不能低估，尤其AI正在讓中共介選手段全面升級；今年尤其要警戒AI介選的三種升級，包括精準投放，身分偽裝及最後突襲。

民進黨中國部說，利用AI模仿台灣人的語言、口吻與在地議題，經營假帳號，虛擬角色，甚至滲透社團群組與網路社群，讓境外政治操作看起來像是台灣民眾的聲音，在投票前幾天，甚至幾個小時，突然釋出候選人深偽錄音，假影片，假背書或假醜聞，利用黃金澄清時間不足，讓假訊息搶先影響選民判斷。

民進黨中國部指出，中共對台介選正在形成一套完整的介選產業鏈，前端蒐集台灣輿情，選民資料與熱門議題，中端透過在地協力者，社群帳號及內容平台投放訊息，後端再分析聲量，情緒與傳播效果，持續調整操作策略。

民進黨中國部表示，民眾面對選前突然出現的政治爆料，錄音，影片，與候選人重大表態，應該提高警覺，記住三不一查，來源不明不要急著信，刻意煽動情緒不要急著信，找不到原始內容不要急著信；先查原始來源，透過可信媒體與查核機構交叉確認。

民進黨中國部說，政府應持續強化深偽鑑識，AI內容標示與溯源，跨部會聯防，選務資安及個資治理等作為，尤其必須縮短從發現，鑑識，到澄清的時間，避免境外勢力利用選前資訊混亂，製造認知落差。

民進黨中國部指出，面對傳統統戰，資訊操弄與AI深偽全面結合的新型介選，台灣社會必須全面提高警覺，快速查證，共同防堵。北京當局應該認清台灣人民珍惜得來不易的民主自由，任何企圖操弄台灣選舉，左右台灣未來的介選行動，都不會得到台灣人民認同。