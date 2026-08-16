國民黨：政院副署兒少未來帳戶是試金石 海水退了誰沒穿褲子？

對於行政院提出的無人機條例草案，國民黨文傳會主委陳以信說，行政院版無人機條例只有7條，不到四張A4紙，卻要特別預算2100億元，是把無人機當提款機，用舉債刷卡換現金，嚴重破壞財政紀律。

陳以信指出，賴清德總統與行政院秘書長張惇涵都曾說，無人機放入年度預算，會排擠教育社福支出。明年國防預算增加超過1500億元，總額突破1.1兆元，新增國防資源拿來編無人機綽綽有餘，賴政府為何要用政治話術愚弄國人。

陳以信說，國民黨版六年2400億元，每年400億元納入年度預算，總額比行政院版要多，可逐年編，逐年審，逐年監督，推動無人載具研發製造基地、資安認證、防弊及租稅優惠，可兼顧國防、財政與產業發展。

至於賴總統批評立法院沒有成為穩定國家力量，陳以信表示，經濟學人雜誌批評固執己見、不願與在野黨協商的，難道不就是賴總統，面對立法院通過法律，一再不副署，不執行，一再製造憲政對立、創下憲政惡例的，難道不就是賴政府。

陳以信說，藍白合作三讀通過的兒少成長及未來帳戶條例，就是下個試金石，立法院咨文送進總統府即將滿10天，行政院是否副署，是否執行，很快就有答案。他要反問張惇涵，海水快退了，大家就來看誰沒穿褲子？