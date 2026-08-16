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賣鳳梨釋迦變賣台？沈伯洋嗆蔣萬安造謠…北市反擊：又來洗記憶
台東縣長饒慶鈴以預錄影片參與海峽論壇，經調查認定不處分，北市長蔣萬安日前說陸委會欠饒道歉。民進黨參選人沈伯洋今批蔣「太喜歡造謠」，並說從頭到尾都沒有鳳梨釋迦。北市副發言人葉向媛反擊「又來洗記憶，認知作戰大師把人民當笨蛋？」
葉向媛指出，饒慶鈴縣長為台東農民發聲，陸委會副主委梁文傑公開表示「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」，甚至扯鳳梨釋迦是「仰中共鼻息的農產品」。這些話都有公開紀錄，梁文傑向農民道歉，更到民進黨立委陳瑩辦公室吃鳳梨釋迦冰棒。
葉向媛說，如果「從頭到尾跟鳳梨釋迦沒有關係」，梁文傑為什麼道歉？沈委員又來洗記憶，認知作戰大師把人民當笨蛋？
另外，對於疫苗採購議題持續延燒，葉向媛也說，沈還敢提疫苗採購？三分之二以上關鍵資料塗黑，蔣萬安市長當年當場要求衛福部完整公開。沈委員不要再幫洗地，從疫苗到現在毒油案，民進黨政府硬拗、護航、包庇，請沈委員不要再躲避回答，「您真是太喜歡造謠了，造謠真的很不可取」原話奉還。
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