快訊

MLB／對決大谷翔平167公里火球連飆 道奇教頭：我從來沒看過

國民法官上路來最重判決 無照父灌6瓶啤酒害死6歲幼女重判10年8月

星宇空山金今抵台…航空迷搶拍 疑23人「擠壞電梯」遭困近1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

賣鳳梨釋迦變賣台？沈伯洋嗆蔣萬安造謠…北市反擊：又來洗記憶

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到松山奉天宮參拜、福德市場掃街，民眾爭相要求簽名。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到松山奉天宮參拜、福德市場掃街，民眾爭相要求簽名。記者曾吉松／攝影

台東縣長饒慶鈴以預錄影片參與海峽論壇，經調查認定不處分，北市長蔣萬安日前說陸委會欠饒道歉。民進黨參選人沈伯洋今批蔣「太喜歡造謠」，並說從頭到尾都沒有鳳梨釋迦。北市副發言人葉向媛反擊「又來洗記憶，認知作戰大師把人民當笨蛋？」

葉向媛指出，饒慶鈴縣長為台東農民發聲，陸委會副主委梁文傑公開表示「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」，甚至扯鳳梨釋迦是「仰中共鼻息的農產品」。這些話都有公開紀錄，梁文傑向農民道歉，更到民進黨立委陳瑩辦公室吃鳳梨釋迦冰棒。

葉向媛說，如果「從頭到尾跟鳳梨釋迦沒有關係」，梁文傑為什麼道歉？沈委員又來洗記憶，認知作戰大師把人民當笨蛋？

另外，對於疫苗採購議題持續延燒，葉向媛也說，沈還敢提疫苗採購？三分之二以上關鍵資料塗黑，蔣萬安市長當年當場要求衛福部完整公開。沈委員不要再幫洗地，從疫苗到現在毒油案，民進黨政府硬拗、護航、包庇，請沈委員不要再躲避回答，「您真是太喜歡造謠了，造謠真的很不可取」原話奉還。

鳳梨釋迦 鳳梨 沈伯洋 蔣萬安 賣台 饒慶鈴

延伸閱讀

未與自家小雞合體恐影響選情？ 沈伯洋籲蔣萬安回歸市政自然帶動

蔣萬安嗆「陸委會欠饒慶鈴一個道歉」 梁文傑：會不會管太寬？

宜花輔選 蔣萬安力挺吳宗憲、游淑貞

台北卡住了？轟沈伯洋唱衰台北…陳冠安舉兩數據打臉

相關新聞

賣鳳梨釋迦變賣台？沈伯洋嗆蔣萬安造謠…北市反擊：又來洗記憶

台東縣長饒慶鈴以預錄影片參與海峽論壇，經調查認定不處分，北市長蔣萬安日前說陸委會欠饒道歉。民進黨參選人沈伯洋今批蔣「太喜歡造謠」，並說從頭到尾都沒有鳳梨釋迦。北市副發言人葉向媛反擊「又來洗記憶，認知作戰大師把人民當笨蛋？」

高市早苗「遙拜」靖國神社 學者：顧及美、韓、中觀感

8月15日是二戰日本宣布無條件投降81周年，日本防衛大臣小泉進次郎及自民黨幹事長鈴木俊一等黨政要員參拜靖國神社。學者表示，參拜靖國神社有高度國際政治敏感，首相高市早苗顧及美國、韓國、中國大陸等觀感，採取相對保守的作法，避外交後座力。

日相高市未反省日本發動戰爭 李彥秀：以行動宣示將重返安倍路線

二戰日本投降81周年，日本首相高市早苗未對日本發動戰爭表達反省。國民黨立委李彥秀指出，高市早苗沒有使用反省及不戰的表述，向靖國神社遙拜，展現出極強的右翼政治風格，是以行動宣示在面對二戰問題上，重返前首相安倍晉三路線。

民進黨政府對日本政界參拜靖國神社至今保持了10年沉默

日本自民黨高層在8月15日參拜靖國神社，日相高市早苗在東京武道館向對街的靖國神社遙拜，中華民國政府作為二次大戰遭受日本軍事侵略的一方，對於日本政界參拜靖國神社，最後一次表達政府立場，是2015年10月18日。從蔡英文到賴清德兩位總統，中華民國政府保持了十年沉默，沒有對日本政界參拜靖國神社表達任何立場與態度。

人權會：鞭刑不符國際標準 重大犯罪應健全刑事政策

立法院通過鞭刑入法公投提案，尚待中選會審議。國家人權委員會聲明，司法鞭刑不符保障人性尊嚴及禁止酷刑的國際人權標準，且重大...

赴美出席僑胞年會 蕭旭岑：全黨為團結勝選衝刺努力

國民黨副主席蕭旭岑在美東時間8月15日出席紐約全美台灣同鄉聯誼會第48屆年會，他表示，在國民黨主席鄭麗文帶領下，國民黨一步一步邁向重返執政，台灣越來越多老百姓理解國民黨才是能真正做到顧民生，愛人民，拼和平的政黨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。