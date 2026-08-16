高市早苗「遙拜」靖國神社 學者：顧及美、韓、中觀感

8月15日是二戰日本宣布無條件投降81周年，日本防衛大臣小泉進次郎及自民黨幹事長鈴木俊一等黨政要員參拜靖國神社。學者表示，參拜靖國神社有高度國際政治敏感，首相高市早苗顧及美國、韓國、中國大陸等觀感，採取相對保守的作法，避外交後座力。

輔仁大學日文系所特聘教授何思慎表示，高市早苗在今年終戰紀念日未參拜靖國神社，有其外交考量，當前日韓關係處在較好狀態，如果高市參拜，與南韓關係會受到很大破壞，日本也積極期待跟中國大陸修補關係，日方想要創造年底APEC會議高市與中國大陸國家主席習近平場邊會談的機會，參拜靖國神社問題採取克制立場。

何思慎說，高市早苗考量到美國觀感，沒有參拜靖國神社，延續已故首相安倍晉三作法，到日本武道館朝靖國神社方向遙拜。高市採取平衡作法，避免引發外交爭議，也對支持者有所交代。

何思慎表示，高市早苗未延續前首相石破茂去年表達反省立場，這與高市自身歷史觀有很大關係，高市認為二戰日本並非發動侵略戰爭，是基於國家生存的自衛戰爭，高市當了首相後，不敢直白表達，但較石破茂歷史敘事後退。高市雖然未參拜靖國神社，但因其自身史觀，未來是否會在春秋祭時參拜靖國神社，仍留下可能。

中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁表示，高市早苗過去擔任總務大臣、經濟安全保障大臣期間，持續赴靖國神社參拜，高市擔任首相後，中日關係不佳，美國更不希望高市挑釁中國大陸與南韓，高市對參拜靖國神社問題上，表現得十分保守低調。

日本政要參拜靖國神社，大陸外交部向日方嚴正交涉、強烈抗議，南韓外交部對日方忘卻歷史、違背時代潮流之舉深感遺憾。

截至目前，中華民國外交部尚未表達正式立場。回顧過去，根據外交部紀錄，前總統陳水扁執政時期，曾五度就日本首相或內閣官員參拜靖國神社，透過外交部發表聲明。馬英九執政時期，外交部曾十三次就相關問題發表聲明。蔡英文至賴清德總統執政未就此表達政府立場。

何思慎表示，陳水扁時期可能因民進黨首度執政，跟中華民國歷史採取較為連結的做法，不只在日本政要參拜靖國神社議題上表達立場，也對南海、東海問題有較積極態度，例如陳水扁曾登太平島，陳水扁還曾延續前總統李登輝規畫，公布執行中華民國第一批領海基線。

何思慎說，從蔡政府到賴政府，採取相對對日傾斜做法，賴總統執政將中華民國台灣化，區隔中華民國在大陸期間的歷史，以及在二戰、日本殖民台灣等問題上，不再如過去政府表達我國清楚立場，其背後有領導人史觀問題，也有希望結合與日本的友好、連結美國，拉大台灣的安全縱深的現實外交思考。

郭育仁表示，包括我國在內周邊國家，對日本政要參拜靖國神社問題的反應，不能以一概全。中國大陸、韓國隨著領導人不同，對日方參拜靖國神社反應也不同，我國當然也是。如果真要談反對參拜靖國神社，最為反對的應該是美國，靖國神社合祀甲級戰犯是因美國主導的東京大審判而來。