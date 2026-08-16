日相高市未反省日本發動戰爭 李彥秀：以行動宣示將重返安倍路線

二戰日本投降81周年，日本首相高市早苗未對日本發動戰爭表達反省。國民黨立委李彥秀指出，高市早苗沒有使用反省及不戰的表述，向靖國神社遙拜，展現出極強的右翼政治風格，是以行動宣示在面對二戰問題上，重返前首相安倍晉三路線。

李彥秀指出，高市早苗原本就被視為安倍晉三的政治遺產繼承人，包括國防安全、外交立場、經濟政策、修憲理念，幾乎都承襲安倍精神，對二戰問題的立場與安倍一致，不讓人意外。

李彥秀說，從高市早苗個人政治的需求來看，NHK最新民調顯示，高市內閣支持率53%，較7月下滑5個百分點，無黨派及五六十歲選民同步流失，高市面臨上任以來最明顯的危機。

對於高市致詞與遙拜靖國神社的作法，中國大陸與韓國反應強烈，李彥秀認為，未來日本與鄰國關係勢必更加緊張，在地緣政治問題上，日本更靠向美國，連結台灣，拉攏菲律賓，建構第一島鏈戰略防衛全面戰略夥伴關係。

李彥秀說，賴清德政府一向對日本友好，不僅基於反中需求，更是因賴清德總統個人的立場，但是行政院長卓榮泰赴日看球爭議事件後，傳出日方高層震怒，台日官方交流受阻，賑災捐款列名、長崎慰靈祭典座位安排、日菲專屬經濟海域畫界談判等問題，顯示台日關係處在降溫修復階段。