聽新聞
0:00 / 0:00
日相高市未反省日本發動戰爭 李彥秀：以行動宣示將重返安倍路線
二戰日本投降81周年，日本首相高市早苗未對日本發動戰爭表達反省。國民黨立委李彥秀指出，高市早苗沒有使用反省及不戰的表述，向靖國神社遙拜，展現出極強的右翼政治風格，是以行動宣示在面對二戰問題上，重返前首相安倍晉三路線。
李彥秀指出，高市早苗原本就被視為安倍晉三的政治遺產繼承人，包括國防安全、外交立場、經濟政策、修憲理念，幾乎都承襲安倍精神，對二戰問題的立場與安倍一致，不讓人意外。
李彥秀說，從高市早苗個人政治的需求來看，NHK最新民調顯示，高市內閣支持率53%，較7月下滑5個百分點，無黨派及五六十歲選民同步流失，高市面臨上任以來最明顯的危機。
對於高市致詞與遙拜靖國神社的作法，中國大陸與韓國反應強烈，李彥秀認為，未來日本與鄰國關係勢必更加緊張，在地緣政治問題上，日本更靠向美國，連結台灣，拉攏菲律賓，建構第一島鏈戰略防衛全面戰略夥伴關係。
李彥秀說，賴清德政府一向對日本友好，不僅基於反中需求，更是因賴清德總統個人的立場，但是行政院長卓榮泰赴日看球爭議事件後，傳出日方高層震怒，台日官方交流受阻，賑災捐款列名、長崎慰靈祭典座位安排、日菲專屬經濟海域畫界談判等問題，顯示台日關係處在降溫修復階段。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。