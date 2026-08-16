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立院20日協商無人載具條例 藍主張建立長期制度

中央社／ 台北16日電

立法院預計20日協商14個版本的無人載具條例草案，行政院喊話，如果支持國軍、就應支持行政院版無人機特別條例；國民黨團則主張，回歸年度預算、建立長期制度，讓國會可以逐年檢驗產業政策、採購成果及國產化進度。

立法院經濟、外交及國防、財政委員會於7月27日聯席審查行政院所提無人載具特別條例等共14版本草案，但經近6小時討論，朝野立委對於法案名稱、主管機關、經費上限、施行期間等條文全數未達共識，最後草案雖初審通過，但院會討論前須交由黨團協商。

立法院會8月14日全數通過經濟部及行政院各部會編列的無人載具預算，立法院經濟委員會則預計於8月20日將召集朝野協商14個版本的無人載具條例草案。行政院秘書長張惇涵昨天表示，目前有無人機特別條例有14個版本要在立法院朝野協商，但在野黨是否支持、還未給出明確答案。

張惇涵說，希望在野黨懸崖勒馬，如果支持國軍，就應支持行政院「國防自主無人載具採購特別條例」草案，勿再阻擋無人機預算，而後續在野黨是否真的支持無人機、支持國軍，相信立法院朝野協商後就會有答案，「我們就看海水退了誰沒穿褲子」。

國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄今天透過新聞稿表示，經濟部6年新台幣442億元無人載具產業計畫，以及各部會192億元無人機採購預算，合計634億元，最後都獲得立法院支持。行政院前幾天還忙著營造「在野黨卡無人機、擋國防」的荒謬政治劇本，結果表決完才發現預算根本通過了。現在海水退了，在野黨的褲子沒掉，倒是行政院「在野擋國防」的政治話術先破功。

許宇甄說，國民黨團提出的「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」，規劃6年2400億元投入無人載具產業，規模甚至高於行政院版2100億元。國民黨主張的是回歸年度預算、建立長期制度，讓國會可以逐年檢驗產業政策、採購成果及國產化進度，這叫反對無人機嗎，數字擺在眼前，行政院與其忙著扣帽子，不如先把自己的算盤打清楚。

許宇甄強調，國民黨從來沒有反對發展無人機，更沒有反對強化國防自主。真正的問題是錢要怎麼花、買什麼、誰來做、國產化做到多少、是否符合國軍實際作戰需求、產業能不能真正建立自主供應鏈。

載具 特別條例 國防

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