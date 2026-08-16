饒慶鈴查處案引發賣台爭議 沈伯洋批蔣萬安造謠

台東縣長饒慶鈴查處案，台北市長蔣萬安、陸委會副主委梁文傑互批，並引發賣鳳梨釋迦變賣台爭議。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天說，蔣太喜歡造謠，此事從頭到尾都沒提鳳梨釋迦。

沈伯洋上午在同黨籍市議員洪健益、張文潔、許淑華和市議員參選人郭凡陪同下到信義區松山奉天宮參香，隨後轉往中坡福德市場拜票。

他致詞表示，奉天宮是他自小成長的一個地方，所以倍感溫馨，其從起初的一塊紅布發展到現在庇蔭整個區域，成為城市教育、文化和歷史之所在，且早年也廣納北上打拚者所信仰眾神，這代表台北的多元融合和特色，期許一起努力發展城市。

話鋒一轉，沈伯洋提到，奉天宮近來也將成為台北捷運信義線東延段的新站點「廣慈／奉天宮站」，因其到五分埔商圈的動線不夠清楚，希望完成履勘、通車後，捷運周邊到五分埔商圈要調整、導引人流，讓商圈重新活絡起來，路口交通設計和指示也要改善。

媒體聯訪詢問，蔣萬安本來說8月底前要通車，如何看時程一延再延。沈伯洋說，大家都很期待通車，針對要改進處和相關進度，應清楚讓市民知道，基於安全第一，相信大家也是願意等待。

由於饒慶鈴透過預錄影片方式現身海峽論壇案不處分，蔣萬安認為陸委會欠一個道歉，還說「難道賣鳳梨釋迦就變成賣台嗎？這非常可笑」；梁文傑說，蔣「管太寬」。媒體問怎麼看此事。

沈伯洋表示，覺得蔣萬安太喜歡造謠、很不可取，此事是因饒慶鈴預錄影片參加海峽論壇惹議，經陸委會調查覺得沒問題，便結束此議題了，從頭到尾都沒有鳳梨釋迦，賣台一詞到底從何出現。

他認為，這和當年說疫情相關資料要保存30年再公布，但走出會議室卻變成要封存30年，認為蔣萬安造謠方式很不可取，以此法做政治操作，認為選戰沒有必要這樣。

媒體追問，如何看蔣萬安去宜蘭輔選遲到遭批，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲競辦反擊稱別將塞車問題作為政治攻擊；以及蔣萬安不斷到外地輔選，卻遲未和北市藍營議員站台。

沈伯洋表示，塞車是交通、市政和政治問題，對於蔣萬安來說只是塞車、遲到一個活動，但對北市市民和內湖居民來說，塞車塞了10年就是塞掉他們的人生，要照顧大家的人生，是台北市政府和政治工作者的責任，呼籲勿移轉焦點、盡快回歸市政。

他認為，北市藍營選情是否會受蔣萬安到處亂跑被影響，則應問藍營會較準確，重申希望北市府能夠回歸市政並提供質詢相關資料，包括砍樹、食安、遮陽傘和兒虐等問題。

對於台北市研考會主委殷瑋質疑沈伯洋身為立委卻未盡本務，對食安問題「有問避答」；以及沈說北市市民每週運動次數為倒數，但台北市體育局回應說，根據資料統計顯示北市規律運動人口比例是六都第一。媒體追問相關看法。

沈伯洋表示，北市府特色就是自己做什麼事情，就先把標籤貼到別人身上，食安問題該提供的資料卻不給，這才是最大的問題，蔣市府如何問A答B，相信市民自有公斷，提醒市長凡是和市政有關事務都是要回應的，立委在立法院則是有分工，自己雖在國防外交委員會卻仍照樣提出修正食安法和質詢。

他還說，自己講的是運動次數，體育局回答的是運動規律，兩者有所差別，市政要對症下藥，自己思考的是如何節省時間以提升大家的運動次數，以及相關便民措施，但像河濱跑步、登山等為跨局處事務，需大家協作才能提升運動動機和次數，這個本來就是市政府的責任。