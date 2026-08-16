鞭刑真有效？ 廢死聯盟揭5大破綻：恐成國際引渡絆腳石

針對性侵、虐童與重大詐欺等罪行，立法院日前通過公投提案，擬增設由法院宣告執行的「司法鞭刑」。然而，這項旨在加重嚇阻的刑罰構想，隨即引來人權與法界團體的強烈反彈。台灣廢除死刑推動聯盟等民間團體發布聯合聲明，直指肉體刑罰不僅無法真正遏止犯罪，更存在5大難以跨越的憲政、國際法與實務硬傷，呼籲各界理性審視刑罰體系的本質。

廢死聯盟在臉書聲明中逐一剖析司法鞭刑的盲點，指出引進該制度將面臨以下重大挑戰：

一、侵犯憲法與人性尊嚴

依司法院釋字第 689 號解釋意旨，人民享有免於身心傷害的身體權，受憲法第22條保障；由國家公權力施加肉體折磨與羞辱，直接違反《公政公約》第7條禁止酷刑及殘忍處罰之核心規定。

二、公投多數決不可凌駕公約

人權保障具有制衡多數的憲政功能，政府不能因國際義務不迎合部分民意就予以推翻，多數決不能作為重啟殘酷刑罰的正當理由。

三、缺乏犯罪嚇阻實證

現代犯罪學早已證實，降低犯罪率的核心在於「破案與制裁的確定性」，而非刑罰本身的殘酷程度；百年前的英國官方研究亦顯示鞭刑不具備特殊防制效果。

四、阻礙跨國引渡與司法互助

國際人權原則嚴格禁止將嫌犯遣送至面臨體罰風險的地區；一旦台灣設立鞭刑，外國法院很可能以此為由拒絕引渡重大經濟犯或跨境詐欺犯，反而增加追訴成本。

五、強迫醫療專業背離救人倫理

若要求醫師在受刑前評估體能或於現場監督，形同利用醫療專業協助執行殘忍處罰，已公然牴觸世界醫學會《東京宣言》的醫德標準。

廢死聯盟強調，完全理解社會面對重大治安事件的憤怒，但現代法治國家的刑事政策應聚焦於完善犯罪預防、提高偵查能量、落實被害人扶助與再犯防治，而非走回以暴制暴的肉刑老路。民團呼籲政府應堅守《公政公約》規範，在符合憲政法治的前提下，建構真正有效且健全的司法體系。