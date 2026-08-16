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立法院通過鞭刑入法等3公投 中選會預計8月21日審議

中央社／ 台北16日電

立法院會14日通過鞭刑入法、廢除非核家園，以及交通罰鍰專用改善道安公投提案，中選會預計於21日委員會議討論這3項公投是否成案，屆時也將說明結果。

立法院會14日通過在野黨所提的鞭刑入法、廢除非核家園，以及交通罰鍰專用改善道安公投提案，仍待中選會審議；若經中選會審議通過，將與11月28日的九合一大選合併舉行。

中選會知情官員證實，將在21日舉行的中選會委員會議中審議這3項公投提案。

回顧去年大罷免潮期間，立法院曾函送反廢死公投及核三重啟公投，經中選會審議，核三重啟公投被認定為是針對重大政策的創制或複決，因此確定成案，並併同7案罷免案於8月23日一同投、開票；至於反廢死公投因偏向立法原則創制，被認定非針對重大政策的創制或複決遭否決。

新任中選會主委游盈隆今年4月27日上任，外界關注他對立法院函送公投案的立場；游盈隆在8月14日受訪時強調，中選會委員會議將儘速審議公投提案，若最後為3個公投綁大選，估選務經費將增新台幣14億元；至於會通過幾個公投提案無法預測，因為中選會是合議制，這屆委員組成多元、各黨派都有，結果將處於高度不確定性。

依據公投法，立法院對於重大政策的創制或複決認有提出公民投票必要者，得附具主文、理由書，經立法院會通過後10天內，交由中選會辦理公民投票。此外，中選會應於公民投票日90天前，公告公民投票案投票日期、投票起、止時間，以及公投案編號、主文、理由書等。

公投 中選會 鞭刑 立法院

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