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民進黨政府對日本政界參拜靖國神社至今保持了10年沉默

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
日本防衛大臣小泉進次郎(前中)8月15日參拜靖國神社。路透
日本防衛大臣小泉進次郎(前中)8月15日參拜靖國神社。路透

日本自民黨高層在8月15日參拜靖國神社，日相高市早苗在東京武道館向對街的靖國神社遙拜，中華民國政府作為二次大戰遭受日本軍事侵略的一方，對於日本政界參拜靖國神社，最後一次表達政府立場，是2015年10月18日。從蔡英文到賴清德兩位總統，中華民國政府保持了十年沉默，沒有對日本政界參拜靖國神社表達任何立場與態度。

1945年8月15日，日本宣布投降，結束了日本發動的戰爭，但是日本發動戰爭留下的政治爭議，並未因此解決，日本政界每年都會在8月15日以及春秋兩季，前往靖國神社參拜，被其他國家視為未能對過去發動戰爭有所反省。韓國總統李在明發表光復81周年談話時，他表示，要延續韓日關係的發展成果，兩國民眾需建立牢固互信，而互信源於對彼此歷史傷痛的理解與真誠共情。中國大陸外交部抗議日方參拜靖國神社，因為神社供奉14名發動侵略戰爭的甲級戰犯，但是中華民國政府保持沉默。

根據外交部官方網站留存新聞稿，以2000年到2026年統計，同樣是民進黨籍的陳水扁總統八年任內，分別在2002年發表四次政府立場， 2004年發表一次政府立場，總共有五次表達政府立場，陳水扁政府對於參拜靖國神社的爭議，最初在2002年4月22日外交部新聞稿說明，日本發動第二次世界大戰，為亞洲國家帶來痛苦和不幸，歷史不容遺忘，必須忠誠面對。雖然我們不能忘記歷史，但是只有用寬恕的精神面對歷史，才能真正汲取歷史的教訓。

陳水扁政府的官方新聞稿，沒有用激烈文字評論日本政界參拜靖國神社，但仍希望日方銘記發動戰爭帶來的痛苦與不幸，不能忘記歷史，要忠誠面對。相較於2016年到2026年兩位民進黨籍總統蔡英文、賴清德，長達十年時間，兩任蔡賴政府都沒有對參拜靖國神社引發的爭議，表達任何政府立場，民進黨政府十年來都對靖國神社問題，保持沉默。

馬英九政府自2008年到2016年，總共發表有關靖國神社爭議的官方立場新聞稿共13篇，2013年4篇，2014年6篇，2015年3篇。數量遠遠多過前任陳水扁的5篇，馬英九政府立場較陳水扁政府鮮明，對於日本政界參拜靖國神社，表達了中華民國的遺憾立場，同時認為參拜靖國神社，可能傷害鄰近國家情感，日本政界應以區域各國友好關係為重。

靖國神社 日本 民進黨

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