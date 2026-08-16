民進黨：AI讓中共介選手段升級 應提高警覺

民進黨中國部今天表示，中共把2026九合一選舉列為對台工作關鍵，尤其值得警戒的是，AI正在讓中共介選手段全面升級，台灣社會必須要全面提高警覺、快速查證、共同防堵，記住「三不一查」。

身兼民進黨主席的總統賴清德12日在高雄表示，媒體報導指2026年中共北戴河會議，將台灣年底選舉的勝敗，當作對台策略是否成功的指標，而高雄會承受很大壓力。

民進黨中國部今天透過臉書發文指出，中共影響台灣政治與社會的手段持續翻新，如今又傳出北京把年底選舉列為對台工作關鍵，外力介入台灣選舉的風險絕對不能低估，尤其AI正在讓中共介選手段全面升級。

民進黨中國部示警，今年尤其要警戒AI介選的3種升級，包括精準投放、身分偽裝及最後突襲。

民進黨中國部說明，例如利用AI模仿台灣人的語言、口吻與在地議題，經營假帳號、虛擬角色，甚至滲透社團、群組與網路社群，讓境外政治操作看起來像是台灣民眾自己的聲音，以及在投票前幾天甚至幾個小時，突然釋出候選人的深偽錄音、假影片、假背書或假醜聞，利用「黃金澄清時間」不足，讓假訊息搶先影響選民判斷。

此外，民進黨中國部指出，更值得注意的是，中共對台介選正在形成一套完整的「介選產業鏈」，包括前端蒐集台灣輿情、選民資料與熱門議題，中端透過在地協力者、社群帳號及內容平台投放訊息，後端再分析聲量、情緒與傳播效果，持續調整操作策略。

民進黨中國部建議，民眾面對選前突然出現的政治爆料、錄音、影片與候選人重大表態，應該提高警覺，記住「三不一查」，即來源不明不要急著信、刻意煽動情緒不要急著信、找不到原始內容不要急著信；先查原始來源，並透過可信媒體與查核機構交叉確認。

民進黨中國部也說，政府應持續強化深偽鑑識、AI內容標示與溯源、跨部會聯防、選務資安及個資治理等作為，尤其必須縮短從「發現、鑑識到澄清」的時間，避免境外勢力利用選前資訊混亂製造認知落差。

民進黨中國部最後指出，面對傳統統戰、資訊操弄與AI深偽全面結合的新型介選，台灣社會必須要全面提高警覺、快速查證、共同防堵。北京當局也應該認清，台灣人民珍惜得來不易的民主自由，任何企圖操弄台灣選舉、左右台灣未來的介選行動，都不會得到台灣人民的認同。