赴美出席僑胞年會 蕭旭岑：全黨為團結勝選衝刺努力

國民黨副主席蕭旭岑在美東時間8月15日出席紐約全美台灣同鄉聯誼會第48屆年會，他表示，在國民黨主席鄭麗文帶領下，國民黨一步一步邁向重返執政，台灣越來越多老百姓理解國民黨才是能真正做到顧民生，愛人民，拼和平的政黨。

蕭旭岑在國民黨海外部主任吳亮儀陪同下，出席全美台灣同鄉聯誼會年會，蕭旭岑說，這屆年會主題「團結自強，擴展視野，永續中華」，反映絕大多數台灣人民的心聲，也是鄭麗文帶領國民黨的目標。尤其是國民黨能處理好兩岸關係，與大陸在同屬中華民族、都是炎黃子孫的基礎上，一起維持台海和平穩定，永續中華民族在世界上生生不息的力量。

蕭旭岑感謝在場僑胞多年來為中華民國的付出，以及對國民黨的支持。全美台灣同鄉聯誼會多年來作為台美的連結橋樑，增加台美之間的交流與了解，貢獻非常卓著。他說，因為海外僑胞多年全心支持奉獻，亞洲第一個民主共和國中華民國才得以誕生。僑胞在外打拚奮鬥，展現認真，勤奮，團結，包容，愛鄉真正的台灣價值，更是台灣年輕一代的楷模典範。

蕭旭岑指出，鄭麗文帶領國民黨的政策，就是和平興台，鄭麗文率團出訪大陸、美國，成功與中共總書記習近平會面，致力推動兩岸和平穩定，與各方保持平衡，就是和平路線，如此台灣才會興旺。鄭麗文與台灣民眾黨主席黃國昌密切合作，推動包括台灣兒少成長及未來帳戶條例的重大民生法案，嘉惠台灣下一代，就是興台路線。

蕭旭岑表示，這半年來，他密集走訪台灣各縣市，發現基層黨員與支持者非常支持鄭麗文的政策與路線，有這樣的民意與底氣，黨內團結不是問題。蕭旭岑向僑胞說明台灣地方選舉的概況，國民黨全黨為團結勝選衝刺努力，拜託僑胞大力支持。