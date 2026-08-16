【專家之眼】醉翁之意不在罰 賴政府在台東縣長案的意圖

最近賴政府經過跨部會調查，宣布對台東縣長饒慶鈴在「海峽論壇」的發言不予處分。事件前因後果是，陸委會事前宣布海峽論壇是中共對台統戰平台，假借兩岸交流名義對台灣社會進行統戰滲透，禁止中央地方政府人員參與相關活動，結果饒縣長以錄影方式參與。賴政府官員先聲稱要查處，但13日表示，由於台東縣長饒慶鈴的發言內容主要為禮貌問候、推廣農產品，未觸及政治性議題，經行政調查後，認定不予處分。

這場高舉輕放的行政調查秀，表面上是縣長安然過關，實質上卻反映出賴政府在管理兩岸事務上的兩個問題：一、政府無法、也不願明確定義何謂「統戰」與「違法」的界線；二、刻意讓標準保持模糊與彈性，政府恐有對台灣社會製造「寒蟬效應」之嫌。

首先，賴政府在此事中最大的問題，在於其當初大動作喊懲罰的原因，與最終做出不予處分的理由沒有關係，這是行政邏輯錯亂。當初陸委會警告地方首長不得以任何形式參與，其政策核心是防堵該平台本身，也就是不論在上面講什麼，只要台灣官員現身或參與行為就是違規。

然而，最終賴政府做出不予處分的理由，卻縮回了「發言內容的審查」。如此等於向外界宣告：政府當初的嚴厲正告，不過是一場虛張聲勢的政治口水。如果只要發言不涉及政治，地方首長就可以自由運用錄影、線上等方式參與，那當初陸委會的禁令是在禁止什麼？

這種標準隨時在變的執法標準，證明了賴政府無法在法理上畫出一條清晰的紅線。當被媒體追問未來是否還會堅持這條防線時，官員那句「兩岸關係不斷變動，沒辦法說明年的事」，更是將這種無法定義、進退失據的窘境暴露無遺。

再進一步思考，如果「禮貌問候、談話不觸及政治」就可以做為不處分依據，那未來公職人員是否只要套用這個範本，就能自由參與原本被政府列為禁區的活動？這種論述的潰散，暴露出政府在法律上找不到制裁的法源依據。當初為了政治正確把話說滿，事後為了避免行政訴訟敗訴，只好自找台階下。這種為了掩飾行政法理不足而東拼西湊的藉口，不僅讓當初遵守禁令、拒絕與會的其他地方首長顯得像個傻瓜，更嚴重損害了賴政府的執政威信。

其次，賴政府這場操作真正的意圖，恐怕是在台灣社會製造集體的恐懼與寒蟬效應。或許要等參與交流的人少了，才是開始收拾的時候。這個推論是兩岸往來密切，如果直接出手中斷交流，會激起民怨，因此賴政府在兩岸事務上，多是採用類似手段。最明顯的例子，也包括他們談台人赴陸失聯或遭拘留案件。

在統戰裁罰案裡，政府不需要真的動用法律去懲罰每一個越線的人，甚至不需要給出一個明確的法律定義。相反地，定義愈模糊，恐嚇的效果愈好。當政府可以隨時將某個活動定性為非法違規，卻又不告訴你具體的紅線與裁罰標準究竟在哪裡時，民間團體、企業界、乃至於其他縣市首長，為了避免惹上政治麻煩、被扣上帽子，最安全的做法就是自我審查並選擇全面退縮。

此次饒縣長或許因為連結龐大的農產民意而免於受罰，但其他沒有政治資本的普通人與基層官員呢？這場大張旗鼓的法律恐嚇秀，已經向全台灣釋放了強烈的警告訊號。政府在事後以「兩岸關係不斷變動」為由拒絕對未來表態，更是將這種「隨時可以入人於罪」的懸劍效果拉到了最高點。

一個無法清晰定義標準、只能靠政治口水與行政裁量權來因人設事的政府，是無法建立公信力的。賴政府想靠著模糊禁令製造人人自危的寒蟬效應，但這種用恐嚇代替法治、標準初一十五不一樣的思維，傷害的是台灣最自豪的民主法治根基。當政策只剩下政治表演與寒蟬政治，政府非但沒有讓社會更安全，反而先在內部失去了人民對公權力的信任。