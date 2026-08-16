「DPP 100萬」？ 柯文哲酸 先收押蔡英文、賴總統1年

律師陳昱瑄涉嫌詐欺慈濟十億元，其手札出現「ＤＰＰ一百萬」，外界懷疑ＤＰＰ便是民進黨。台灣民眾黨創黨主席柯文哲在涉貪案中，也因為「小沈一五○○」遭疑收受一千五百萬元；他昨表示，檢調應該馬上搜索民進黨中央黨部，再把前總統蔡英文、賴清德總統都收押一年，查查看再說。

柯文哲昨赴台中為多名民眾黨議員參選人輔選，被問及陳昱瑄手札出現「ＤＰＰ一百萬」，且民進黨立院黨團書記長范雲日前稱，有專家告訴她ＤＰＰ是區塊鏈裡面的「數位產品護照」（Digital Product Passport）的縮寫。

柯文哲說，如果開玩笑地說就是，民進黨又改名了，改名叫「數位產品護照黨」。

柯文哲表示，如果用比較酸的說法，應該比照當初辦柯文哲競總總部財務長李文宗的方式，來辦當時的疫情指揮官陳時中；先收押禁見，然後馬上搜索民進黨中央黨部，扣押所有電腦和手機，再把蔡英文及賴總統叫去問一問；就收押一年，查個一年看看有沒有再說。柯無奈說，反正台灣司法就是這樣子，也沒辦法。