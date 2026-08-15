美眾院外委會榮譽主席麥考爾：訪台確認美堅定不移支持

美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾今天表示，日益好戰的中國共產黨對台灣和全球權力平衡帶來直接威脅，他很自豪能在此關鍵時刻訪問台灣，確認美國堅定不移的支持。

美國之音報導，共和黨籍德克薩斯州聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）2日至7日訪問台灣。除與台灣總統賴清德、副總統蕭美琴及外交部長林佳龍等領導層會面外，也在年度「凱達格蘭論壇：2026印太安全對話」發表演講，重申美國會持續遵循「台灣關係法」信守對台灣的承諾。

麥考爾今天指出：「在利害攸關的關鍵時刻，我很自豪能在第3次訪問台灣時重申美國堅定不移的支持。日益好戰的中國共產黨不僅對台灣，而且也對全球的權力平衡構成直接威脅。正因為如此，我一直都為支持台灣為榮，從力推2024年補充撥款法案到主導澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）立法，再到增強美台經濟關係。」

他在聲明中說，他很榮幸能獲賴總統授予「大綬景星勳章」，也將繼續與台灣站在一起，共同追求自由民主的未來，實現以實力維持和平的願景。

麥考爾在本屆國會任期屆滿後不再尋求連任。總統賴清德4日頒授「大綬景星勳章」，感謝他長期以來對民主台灣的支持，並且在國會中採取包括提出法案及發表聲明等作法深化美台關係。

麥考爾訪台期間也和立法院長韓國瑜及多位朝野立法委員見面，討論包括台灣近來通過的國防預算、無人機的重要性以及美台合作生產無人機等議題。

眾議院「國會台灣連線」（Congressioned TaiwanCaucus）成員的麥考爾第一次訪台是在2023年4月眾議院外委會主席任內，第2次是2024年5月參加總統賴清德的就職儀式。為此，中國解放軍在他訪台期間採取軍機、軍艦繞台的行動，並且對麥考爾實施制裁。

麥考爾在此次訪台行程中強調，中共的威逼行為只會強化他對於支持自由和平台灣的承諾。