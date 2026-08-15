快訊

票價凍漲20年…高鐵擬明年7月提漲價方案 最快2028年實施

「爸爸都不知道的好」陳幸妤泛舟被潑水回6字笑翻網 15年前舊文釣出陳水扁

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨安樂死公投遭藍營丟包 黃國昌：國民黨要為投票行為負責

中央社／ 桃園15日電
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照

台灣民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨與中國國民黨有不同政策與價值取向，國民黨要自行為投票行為負責。

媒體報導，立法院昨天表決安樂死法制化公民投票案時，國民黨立法院黨團棄權，這項公投案未能成案。

黃國昌下午在桃園市龜山區出席「涼快一夏—龜山親子水樂園」活動，接受媒體聯訪表示，各黨團對公投案的投票行為就彰顯政黨價值的不同，民主進步黨什麼都反對，早就忘了公投民主價值與理想。

他說，國內移轉投票與安樂死法制化公投得到非常多年輕、中間選民支持，國民黨未予支持，要自行向選民負責。

黃國昌表示，民眾黨認為這兩項是非常重要的公共政策議題，應交由全國公民投票，但國民黨說不，兩黨立場不同，彰顯民眾黨作為具主體性獨立政黨的價值與立場，相信選民接下來會作為投票依據。

此外，立法院昨天三讀通過115年度中央政府總預算，行政院指有7大非理性決議，可能衝擊政府正常運作。

黃國昌表示，民進黨不要倒因為果、顛倒黑白，國會已三讀警消退休金、軍人加薪，總預算內沒編列經費已違法，錯誤也未改正，在野黨基於朝野和諧開始審查，過程中民進黨政府過去幾個月鋪天蓋地說謊，而政府繼續運作，該領的錢、推動政務經費從沒少過。

他說，總預算減列比例很低，民進黨又說謊指影響政務推動，該提的追加預算應是欠警察、消防員的退休金，20日他將陪退休警消代表到行政院，要求行政院長卓榮泰清楚說明。

黃國昌 民眾黨 國民黨 公投 安樂死 丟包

延伸閱讀

鞭刑公投通過 蔡其昌、蔡易餘一度投贊成 藍委高喊「起義來歸」

國民黨團全數不投票 安樂死公投未能出立院大門

安樂死公投國民黨全棄權 柯文哲指「正常」：藍白合是合作不是合併

縮減綁大選公投藍白各有堅持 最終表決砍成3案送中選會

相關新聞

民眾黨安樂死公投遭藍營丟包 黃國昌：國民黨要為投票行為負責

台灣民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨與中國國民黨有不同政策與價值取向，國民黨要自行為投票行為負責

大陸偷渡客藏身桃園公園 張善政：屬國安事務、中央海巡主政

桃園市長張善政今天下午率市府團隊到台東參訪台東博覽會，針對日前2名中國籍偷渡客搭乘橡皮艇登台，最後在桃園朝陽森林公園遭逮一事表示，偷渡客問題基本上屬於國安事務，由中央海巡署主政，地方則負責一般治安，市府警察局會充分掌握，也會與中央做好分工。

小沈 1500 vs.DPP 100萬 說了什麼鬼故事？

曾任彰化律師公會理事長陳昱瑄涉嫌誆騙慈濟購買BNT疫苗謀取10.6億佣金案持續延燒，檢方查出陳的手札出現「DPP 100萬」字眼，DPP這三個字代表什麼？這不用問AI，社會上大家都已有心證，很多人馬上聯想到另一串代號加數字的符碼「小沈 1500」，再對比如今卻異常沉默的「三位一體」黨檢媒，這背後說了什麼故事？

吳崢開會滑手機被痛罵！賴清德幹訓班 只有一處管不到

賴清德總統在政治風格與公開談話中常展現嚴厲與說教態度，就算在外界較不容易看到的一面，哪怕已經當到了總統日理萬機，賴總統在選戰期間，還是會對自家參選人的選戰策略下指導棋，有時甚至會板起臉來、疾言厲色。

政院稱不副署因立院逾越憲政 許宇甄：民進黨贏了叫民主、輸就違憲？

行政院昨表示，立法院115年度中央政府總預算有7項非理性刪凍，過去覆議或不予副署，是因立法院「逾越憲政分際」。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄今回嗆，若賴政府的民主標準變成「民進黨贏才叫民主，輸了就是違憲」，甚至自行決定哪些法律要執行、哪些可以不副署，這種心態才是真正走向行政獨裁。

上台致詞前不慎跌倒！88歲吳伯雄自嘲故意的：會盡量活久一點

現年88歲的國民黨前主席吳伯雄今天出席肝病防治學術基金會32周年慶活動，受邀上台致詞時，不慎在樓梯前跌倒，現場一陣驚呼，工作人員湧上前攙扶，與會的台大醫院院長余忠仁亦小跑步上前協助。吳伯雄起身後笑稱，參加這類活動對他而言是種考驗，不過這次他是「故意跌倒」，且在跌倒後發現自己身體機能還不錯，雖不知道還能活多久，但一定會盡力活下去、貢獻自己。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。