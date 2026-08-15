民眾黨安樂死公投遭藍營丟包 黃國昌：國民黨要為投票行為負責

台灣民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨與中國國民黨有不同政策與價值取向，國民黨要自行為投票行為負責。

媒體報導，立法院昨天表決安樂死法制化公民投票案時，國民黨立法院黨團棄權，這項公投案未能成案。

黃國昌下午在桃園市龜山區出席「涼快一夏—龜山親子水樂園」活動，接受媒體聯訪表示，各黨團對公投案的投票行為就彰顯政黨價值的不同，民主進步黨什麼都反對，早就忘了公投民主價值與理想。

他說，國內移轉投票與安樂死法制化公投得到非常多年輕、中間選民支持，國民黨未予支持，要自行向選民負責。

黃國昌表示，民眾黨認為這兩項是非常重要的公共政策議題，應交由全國公民投票，但國民黨說不，兩黨立場不同，彰顯民眾黨作為具主體性獨立政黨的價值與立場，相信選民接下來會作為投票依據。

此外，立法院昨天三讀通過115年度中央政府總預算，行政院指有7大非理性決議，可能衝擊政府正常運作。

黃國昌表示，民進黨不要倒因為果、顛倒黑白，國會已三讀警消退休金、軍人加薪，總預算內沒編列經費已違法，錯誤也未改正，在野黨基於朝野和諧開始審查，過程中民進黨政府過去幾個月鋪天蓋地說謊，而政府繼續運作，該領的錢、推動政務經費從沒少過。

他說，總預算減列比例很低，民進黨又說謊指影響政務推動，該提的追加預算應是欠警察、消防員的退休金，20日他將陪退休警消代表到行政院，要求行政院長卓榮泰清楚說明。