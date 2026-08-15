大陸偷渡客藏身桃園公園 張善政：屬國安事務、中央海巡主政

桃園市長張善政今天下午率市府團隊到台東參訪台東博覽會，針對日前2名中國籍偷渡客搭乘橡皮艇登台，最後在桃園朝陽森林公園遭逮一事表示，偷渡客問題基本上屬於國安事務，由中央海巡署主政，地方則負責一般治安，市府警察局會充分掌握，也會與中央做好分工。

張善政今天下午參訪台東博覽會，先後體驗台東慢食，並參觀台東舊站鐵道文物展示。他表示，台東在縣長饒慶鈴主政下，在觀光、農業方面打造出具有特色的台東品牌，因此特別帶領桃園市府團隊來台東觀摩學習。

對於參觀台東舊站鐵道文物，張善政也分享個人與花東鐵道的特殊情感。他說，自己本身就是鐵道迷，祖父過去曾擔任花東段段長，因此來到台東舊站格外有感；看到翻牌等鐵道文物，也勾起許多過去回憶。

他回憶，年輕時曾喜歡爬山，從西部走南橫到東部，並曾在關山搭乘光華號，經花蓮返回北部，對於如今在台東舊站看到復古光華號，感到非常有味道。

針對日前2名中國籍偷渡客從海上進入台灣，最後在桃園朝陽森林公園遭逮，張善政表示，這類偷渡客問題基本上屬於國安事務，因此由中央海巡署主政，負責海岸巡線及查緝工作，對於能夠將人查獲，市府方面也感到高興。

張善政表示，如果不是偷渡客，而是一般遊手好閒或不良分子，則屬地方治安範疇，桃園市政府警察局都會充分掌握，並與中央做好分工。

桃園市長張善政（中）參訪台東舊站，完整鐵道文物勾起他過去搭乘光華號往返花東的回憶。記者尤聰光／攝影