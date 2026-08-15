【重磅快評】范雲解釋何為DPP 此地無銀三百兩？

慈濟購買BNT疫苗遭詐騙10.6億元，涉案律師陳昱瑄日前遭台中地檢署起訴。起訴書中載明陳昱瑄手寫札記內，發現一筆「DPP 100萬」註記。由於「DPP」是民主進步黨（民進黨）的英文名稱縮寫，此一神祕註記，立即引發外界與政壇高度政治聯想與議論。

對此，民進黨團書記長范雲昨日宣稱，有專家朋友告訴她，DPP是區塊鏈的「數位產品護照」，但不管是區塊鏈還是個人，黨團態度就是不分黨派、毋枉毋縱。奇怪的是，慈濟遭詐案是司法案件，涉案人自己都說不清的事，怎麼會由民進黨代為解釋DPP是什麼？

先不說范雲有沒有資格、是用什麼身分去解釋DPP是什麼，又是問了哪一個專家。其實這個問題直接問AI，就會得到多個答案，其中一個就是「數位產品護照」（Digital Product Passport, DPP），這是歐盟近年推動的資料交換制度，但不等同區塊鏈。姑且不論范雲口中的專家是否就是AI，但問題是，DPP如果只是一般文件上的英文縮寫，當然可以有很多種解釋；但如果它是涉案帳務或手札中的代號，而且後面還有金額，「DPP究竟代表何意」本身就是重要的司法線索，恐怕不能只因為三個英文字母對得上，就當成答案。

該問的反而是：如果DPP是數位產品護照，那麼「DPP 100萬」在這起疫苗詐騙案的脈絡裡，有合理的解釋嗎？為什麼會出現這筆「100萬」？確認DPP所指的對象，才能進一步追查這筆100萬是否實際支付、由誰收受、為何支付，以及是否與整起詐騙案的金流有關。至於這100萬究竟是新台幣、美元或其他幣別，也應由檢調根據相關證據釐清，這些都不能由外界自行推定。

撇開范雲的自行解讀，陳昱瑄本人曾辯稱，其手札筆記中的「DPP」是指一名叫「李國凱」的男子。但台中地檢署調查後認為，李國凱已於2024年3月死亡，相關卷證及通訊紀錄中也沒有發現雙方有相關往來證據，李國凱的姓名與「DPP」並無合理的縮寫對應，因此未採信陳昱瑄的說法。既然涉案律師自己的解釋都未被檢方採信，范雲口中所謂專家提出的說法，也同樣不能取代檢調的調查與證據。

當初京華城案裡，柯文哲的Excel表上寫著「小沈1500」，檢方即認定為柯文哲收受沈慶京1500萬；如今換成「DPP 100萬」，民進黨書記長卻急著澄清與民進黨無關。無怪乎網路上有人戲稱，范雲與其將DPP解釋成數位產品護照，乾脆直接說是「Dr. 柯P & Peggy」，即柯文哲與妻子陳佩琪，這事又可以扯上柯P，豈不更高明？

DPP究竟是誰，就讓檢調查清楚；「100萬」究竟給了誰、幣別為何，也由證據和金流說話。范雲這麼急著替詐騙案被告尋找DPP的另一種解釋，除了給人此地無銀三百兩的印象，難道不怕外界認為她有隔空指導辦案的嫌疑？