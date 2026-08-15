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吳志中歡迎歐洲國會幕僚訪台 期盼台歐合作維護民主

中央社／ 台北15日電

外交部政務次長吳志中日前主持「2026年歐洲重要價值夥伴計畫」（EVIP）國會幕僚第二團歡迎酒會，歡迎歐洲12國國會幕僚來台訪問。吳志中指出，面對當前國際局勢，台歐持續深化合作，對共同維護民主、繁榮與安全至關重要。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中13日主持歡迎酒會，歡迎來自奧地利、捷克、法國、德國、義大利、立陶宛、蒙特內哥羅、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克及英國等12國國會幕僚於12日至21日來台訪問。

吳志中致詞表示，近年全球局勢動盪頻仍，國際情勢充滿挑戰，台灣仍持續維持和平穩定，經濟表現也相當亮眼，今年第一季經濟成長率接近14%，充分展現台灣經濟的強勁韌性與競爭力；台灣半導體產業的成功有賴台歐長期緊密合作，特別是與荷蘭、法國、德國及比利時等歐洲重要夥伴在半導體領域建立深厚的夥伴關係與產業鏈結。

訪團團長石馬泰（Matej Števove）代表致詞表示，訪團成員雖來自不同國家及背景，但均堅定信守民主、自由、人權與法治等普世價值，面對威權國家持續擴張，並透過經濟脅迫等手段挑戰國際秩序，歐洲更應與台灣深化在經濟、科技及安全等領域的合作，並期待透過EVIP計畫進一步深化歐洲與台灣的交流及夥伴關係。

外交部說明，今年與財團法人國際合作發展基金會合作辦理EVIP計畫，以「數位治理」為主軸，安排訪團拜會台灣相關政府及民間單位，促進台歐就民主治理、民主韌性及數位政府等議題交流，酒會並邀請訪團成員所屬國家駐台機構官員、台灣跨黨派立委辦公室幕僚、智庫學者與非營利組織代表等共同出席，藉此增進彼此交流與連結。

吳志中 歐洲 國會

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