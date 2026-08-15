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政院稱不副署因立院逾越憲政 許宇甄：民進黨贏了叫民主、輸就違憲？

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

行政院昨表示，立法院115年度中央政府總預算有7項非理性刪凍，過去覆議或不予副署，是因立法院「逾越憲政分際」。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄今回嗆，若賴政府的民主標準變成「民進黨贏才叫民主，輸了就是違憲」，甚至自行決定哪些法律要執行、哪些可以不副署，這種心態才是真正走向行政獨裁。

許宇甄表示，行政院說法令人憂心，台灣是民主國家，不是行政院說了算。只要立法院沒有按照民進黨的意思通過法案、預算，就被貼上「非理性」、「違憲」標籤，甚至以不副署、不執行對抗國會多數決，這才是在傷害民主。

許宇甄指出，115年度中央政府總預算歲出近3兆元，立法院最終減列480億元。相關刪減、凍結都有提案理由，也經過審查及院會表決。行政院可以不同意，也可依憲政程序處理，但不能因為民進黨立委席次較少、表決輸了，就認定國會決議「非理性」。難道只有民進黨占多數時叫民主，在野黨占多數時就叫癱瘓政府？

許宇甄說，行政院拿NCC運作受影響責怪立法院，更是倒果為因。NCC原有3位委員7月31日任期屆滿，行政院直到7月24日才提出新一波人事名單，如今卻把人事空窗全部算到立法院頭上，人民能接受嗎？

許宇甄認為，政院宣稱政策宣導經費遭刪，會影響人民取得「正確資訊」，更令人質疑。政府有官網、有社群平台、有記者會及龐大公務體系，難道刪減部份的宣傳費，就不會說明政策？政府真正需要的是公開透明，而不是拿人民納稅錢替政策擦脂抹粉。

許宇甄指出，「憲法」第72條明定，立法院法律案通過後，總統應於收到後10日內公布；第37條則規定公布法律須經行政院院長副署。副署制度絕不能被行政院自行擴張成否決國會的第二道權力。如果行政院長只要一句「不同意」就可以不副署，行政機關一句「窒礙難行」就可以不執行，那立法院三讀表決還有什麼意義？

許宇甄說，行政院不是立法院的上級機關，更不是凌駕國會的「太上皇」。民主政治就是多數決，民進黨不能因為自己在立法院不是多數，就認定國會通過的法案、預算都是錯的、非法的。若賴政府的民主標準變成「民進黨贏才叫民主，輸了就是違憲」，甚至自行決定哪些法律要執行、哪些可以不副署，這種心態才是真正走向行政獨裁。

許宇甄表示，預算是人民的納稅錢，不是行政院的零用金；副署是憲政制度的一環，也不是否決國會的政治工具。行政院真正該做的，是尊重國會、尊重多數決、尊重憲政體制。

許宇甄 憲政 行政院 立法院

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