聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安嗆「賣鳳梨釋迦變賣台？」 梁文傑反問：陸委會何時說過？
台東縣長饒慶鈴預錄影片參與海峽論壇的爭議，這兩天變成台北市長蔣萬安和陸委會副主委梁文傑的隔空交鋒。蔣萬安今天早上稱「難道賣鳳梨釋迦就變成賣台嗎」，梁文傑隨後反問，陸委會從未如此指控，若蔣萬安真的聽過陸委會說任何人「賣台」，「歡迎具體指出來」。
饒慶鈴日前預錄影片參與海峽論壇，經調查後認定不予處分，台北市長蔣萬安昨天早上出席活動受訪時指陸委會欠饒慶鈴及5個農業團體一個道歉，梁文傑當天晚上在社群平台發文嗆蔣萬安「從台北管到台東會不會太寬了？」
蔣萬安今天上午赴宜蘭輔選宜蘭縣長參選人吳宗憲時回應，陸委會之前說要嚴查嚴辦台東縣縣政府、饒縣長，還有5個農業團體。難道賣鳳梨釋迦就變成賣台嗎？這非常可笑。
梁文傑隨後在Threads上發文反擊，文中首先就提到，請問蔣市長，我們陸委會是什麼人在什麼時候說過「賣鳳梨釋迦就是賣台」?
他進一步表示，所謂「賣台」是指為中共發展組織、影響選舉或刺探機密，那是由國安局和調查局在查，例如馬德、馬治薇和徐春鶯。這類案子不歸陸委會管，陸委會管的是兩岸條例所規定禁止的行為。
梁文傑重申，任何案子總是要了解事實和請當事人說明才能判斷，這叫遵守正當行政程序。本案最後認定不需要處分，也是遵守正當行政程序的結果。我們陸委會是這樣，相信台北市政府也是這樣。
他最後也向蔣萬安喊話，「如果蔣市長真的有聽到我們陸委會說過任何人『賣台』，歡迎具體指出來。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。