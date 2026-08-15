蔣萬安嗆「賣鳳梨釋迦變賣台？」 梁文傑反問：陸委會何時說過？

台東縣長饒慶鈴預錄影片參與海峽論壇的爭議，這兩天變成台北市長蔣萬安和陸委會副主委梁文傑的隔空交鋒。蔣萬安今天早上稱「難道賣鳳梨釋迦就變成賣台嗎」，梁文傑隨後反問，陸委會從未如此指控，若蔣萬安真的聽過陸委會說任何人「賣台」，「歡迎具體指出來」。

饒慶鈴日前預錄影片參與海峽論壇，經調查後認定不予處分，台北市長蔣萬安昨天早上出席活動受訪時指陸委會欠饒慶鈴及5個農業團體一個道歉，梁文傑當天晚上在社群平台發文嗆蔣萬安「從台北管到台東會不會太寬了？」

蔣萬安今天上午赴宜蘭輔選宜蘭縣長參選人吳宗憲時回應，陸委會之前說要嚴查嚴辦台東縣縣政府、饒縣長，還有5個農業團體。難道賣鳳梨釋迦就變成賣台嗎？這非常可笑。

梁文傑隨後在Threads上發文反擊，文中首先就提到，請問蔣市長，我們陸委會是什麼人在什麼時候說過「賣鳳梨釋迦就是賣台」?

他進一步表示，所謂「賣台」是指為中共發展組織、影響選舉或刺探機密，那是由國安局和調查局在查，例如馬德、馬治薇和徐春鶯。這類案子不歸陸委會管，陸委會管的是兩岸條例所規定禁止的行為。

梁文傑重申，任何案子總是要了解事實和請當事人說明才能判斷，這叫遵守正當行政程序。本案最後認定不需要處分，也是遵守正當行政程序的結果。我們陸委會是這樣，相信台北市政府也是這樣。

他最後也向蔣萬安喊話，「如果蔣市長真的有聽到我們陸委會說過任何人『賣台』，歡迎具體指出來。」