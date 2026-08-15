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安樂死公投國民黨全棄權 柯文哲指「正常」：藍白合是合作不是合併
立法院昨表決，台灣民眾黨力推的安樂死公投以7票贊成、51票反對未通過，國民黨立委全數棄權。民眾黨創黨主席柯文哲今天被問及此事，表示「藍白合」本來就是合作不是合併，兩黨意見不可能完全一致，國民黨不支持安樂死議題也很正常。
柯文哲說，每個政黨都有自主性與主體性，對不同的題目，本來就不可能完全一致，民眾黨和國民黨的「藍白合」也不會因此有什麼不一樣的地方，還是按照以前的態度，可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗，但不要在推合作的時候也搞對抗。
柯文哲認為，到目前為止，藍白合還是一個趨勢，但不可能每件事情兩黨都意見一致，國民黨在安樂死的議題不支持民眾黨很正常；甚至一個黨內的意見都不一定一致，比如民眾黨在立院就有4票贊成4票反對的情況，內部也經過大辯論，沒辦法說服彼此，就採取開放投票。
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