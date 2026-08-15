「DPP 100萬」什麼意思？過來人發聲 柯文哲酸：收押蔡英文賴清德

律師陳昱瑄涉嫌詐欺慈濟10億元，她的手札驚見「DPP 100萬元」，外界懷疑「DPP」便是民進黨。台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉貪案中，也因為「小沈1500」遭疑收受1500萬元，他今天狠酸，應該馬上搜索民進黨中央黨部，再把前總統蔡英文、賴清德總統都收押1年。

柯文哲今天赴台中為多名民眾黨議員參選人輔選，被問及陳昱瑄手札出現「DPP 100萬」，且民進黨辯稱「DPP」指的是「數位產品護照」，他說，如果開玩笑地說就是，民進黨又改名了，改名叫「數位產品護照黨」。

柯文哲表示，如果用比較酸的說法，應該比照當初辦他時對付李文宗的方式，先收押禁見，然後馬上搜索民進黨中央黨部，扣押所有電腦、手機，再把蔡英文、賴清德總統叫去問一問，就收押1年，查個1年看看有沒有再說。

柯文哲無奈說，反正台灣司法就是這個樣子，也沒有辦法。