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815抗戰勝利紀念日 洪秀柱：歷史告訴人民「兩岸對抗、百姓受苦」

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱今在臉書發文表示，八一五在中山，和平救國，兩岸同心。圖／取自洪秀柱臉書
國民黨前主席洪秀柱今在臉書發文表示，八一五在中山，和平救國，兩岸同心。圖／取自洪秀柱臉書

今天是中華民國抗戰勝利紀念日，國民黨前主席洪秀柱在臉書發文表示，又逢8月15日，81年前，日本宣布無條件投降，歷史一再告訴人民，「中國分裂，外人得利；兩岸對抗，百姓受苦」，兩岸應在九二共識、反對台獨的政治基礎上恢復對話、增進交流。

1945年8月15日為二戰期間，日本昭和天皇廣播「終戰詔書」，宣告戰爭結束；同日，中華民國國民政府軍事委員會委員長蔣中正也發表「抗戰勝利告全國軍民及全世界人士書」。因此815為「終戰日」，亦為中華民國抗戰勝利紀念日。

洪秀柱表示，八一五在中山，「和平救國，兩岸同心」。今天她在廣東中山走訪台商，看見台灣同胞在此扎根打拚，聽見大家對兩岸和平與往來便利的期待，感受格外深刻。這座以國父孫中山命名的城市，也讓她想起孫中山最後的呼聲，「和平、奮鬥、救中國。」

洪秀柱指出，百餘年前，孫中山不顧病體，自廣東北上共商國是、推動南北議和，主張召開國民會議、廢除不平等條約，追求國家和平統一。生命最後一刻，孫中山念念不忘的仍是國家與人民，正是「和平救國」最深刻的實踐。

她說，今天又逢8月15日。81年前，日本宣布無條件投降，這是中國人民浴血抗戰的勝利，也是台灣擺脫五十年殖民統治、走向光復的起點。殖民帝國主義帶來的割地、戰火與屈辱，兩岸中國人不能忘；更不能讓侵略者被淡化，反讓同胞彼此仇視。

洪秀柱強調，歷史一再告訴人民，「中國分裂，外人得利；兩岸對抗，百姓受苦。」台灣不該成為外部勢力牟利的棋子。兩岸應在九二共識、反對台獨的政治基礎上恢復對話、增進交流，中國人的事情由中國人自己決定。

洪秀柱說，此刻身在中山，她更加確信，和平不是軟弱，團結不是退讓，而是對歷史最清醒的回答。勿忘八一五、勿忘百年國恥，沿著中山先生未竟的和平之路，兩岸同心，共謀統一與民族復興。

洪秀柱 抗戰 九二共識

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