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梁文傑嗆「管太寬」 蔣萬安反酸可笑：賣鳳梨釋迦變成賣台？
台東縣長饒慶鈴預錄影片參與海峽論壇，經調查後認定不予處分，台北市長蔣萬安昨指陸委會欠饒慶鈴及5個農業團體一個道歉，陸委會副主委梁文傑也反擊「從台北管到台東會不會太寬了？」蔣萬安上午受訪指出，賣鳳梨釋迦就變成賣台嗎？這非常可笑。
饒慶鈴日前以預錄影片參與大陸海峽論壇，遭陸委會函請內政部查處。13日結果出爐，陸委會表示，饒慶鈴的行為與政府所宣示的政策立場不盡相符，但其發言內容並沒有觸及政治性的議題，本案經主管機關內政部行政調查，然後相關部會會商的結果，認定不予處分。
蔣萬安昨受訪指陸委會欠饒慶鈴及5個農業團體一個道歉，梁文傑晚間也反擊，強調行政機關本就有責任調查案件，反嗆蔣萬安「這件事從頭到尾不干蔣市長的事，從台北管到台東會不會太寬了？」
蔣萬安上午赴宜蘭輔選宜蘭縣長參選人吳宗憲，針對梁文傑說「管太寬」，蔣萬安愛訪指出，陸委會之前說要嚴查嚴辦台東縣縣政府、饒縣長，還有5個農業團體。難道賣鳳梨釋迦就變成賣台嗎？這非常可笑。
蔣萬安指出，陸委會針對饒縣長，她只是錄影，而且只是身為地方父母官，積極地對外推銷在地的農產品，也要受到調查，「陸委會會不會管太寬？」
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