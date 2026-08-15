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李彥秀：廢除非核公投讓綠內部陷尷尬 鞭刑、交通罰鍰有強大民意支持

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

立法院會昨通過在野黨所提出的「交通罰鍰專款專用」、「鞭刑入法」及「廢除非核家園」三項公投案，拚11月28日綁九合一選舉投票。對此，國民黨立委李彥秀今分析，廢除非核公投會讓民進黨內部陷入尷尬窘境，鞭刑、交通罰鍰專款專用背後則有強大民意支持壓力。

李彥秀表示，從「六大公投」縮小為「三項公投」，在數量上的確減輕選務機關不小壓力，也避免重蹈2018年邊投票、邊開票的窘境。公投的確是影響2026九合一選舉的變數，公投綁大選有機會催出另外2至5%，原本不投九合一選舉的選民，往往是「議題型」的中間選民，在五五波的選區，就會發揮決定性的影響。

李彥秀表示，廢除非核家園公投會讓民進黨內部陷入尷尬窘境。前總統蔡英文提出「2025非核家園」，更將落實非核家園視為首要政治遺產，賴清德總統啟動重啟核二、核三評估，並說非核家園不是民進黨神主牌。賴總統打「擦邊球」，蔡英文始終保持克制，在蔡英文擔任三縣市綠營縣市長候選人主任委員，頗有復出跡象的時刻，民進黨如何對廢除非核家園公投表態，恐怕要費盡思量。

李彥秀指出，交通罰鍰專款專用公投表面上與意識形態無關，但是影響力絕對遠超出預期，台灣一年大約開出1500萬件交通罰單，10年成長將近六成，交通罰款收入將近300億元，平均每人每年都會收到1張違規罰單，台北市平均每位市民每年挨罰約1294元，對勞工受薪階級以及六都地區特別有感。

李彥秀說，對候選人而言，重點還會是個人選情，也害怕對特定公投議題表態流失選票，宣傳公投會作為選戰的點綴，但是對民進黨而言，鞭刑及廢除非核背後有強大的民意支持壓力，對民進黨而言將是一大難題。

公投 李彥秀 鞭刑 2026九合一選舉 非核家園

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