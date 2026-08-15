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醫界看安樂死公投：先提升安寧品質

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

民眾黨團提出「安樂死法制化」公投案，昨表決未通過。安寧緩和醫學會理事長程劭儀表示，安樂死過程對病人相當煎熬，「既不安詳，也不快樂」，國內應優先提升安寧緩和醫療品質，若安寧療護做得好，安樂死聲音自然會降低。學會目前已與護理團體合作推動安寧緩和機構品質稽核，持續強化疼痛控制及症狀緩解能力。

安寧緩和醫學會曾於一一三年發布「安樂死及醫師協助自殺」立場聲明書，明確說明學會不支持安樂死及醫師協助自殺，認定此舉為意圖縮短病人生命，不符合醫師所堅守之醫學倫理原則，強調醫師有權不參與或執行安樂死，安寧緩和醫療團隊也不該稱為監督或執行相關處置，且社會討論安樂死議題時，應確保末期與重症病人都已經得到良好安寧緩和照護。

程劭儀說，安樂死這個名詞過於美化死亡，實際執行並非如社會想像中的美好，且一死了之並無法解決問題，也會為病人家屬留下遺憾。我國善終文化是在病人準備好、家屬圍繞情況下，讓病人圓滿過世，這與安樂死的理念背道而馳。

我國推行安寧緩和療護卅餘年，已完成「安寧緩和條例」與「病人自主權利法」立法，相關療護多由健保給付。不過，部分病人疼痛及症狀仍難在安寧療護中獲得緩解，如前體育主播傅達仁因胰臟癌疼痛難耐選擇安樂死，顯示國內疼痛控制及症狀緩解仍有精進空間。

程劭儀表示，安寧緩和醫學會與安寧緩和護理學會合作，由醫策會統籌推動安寧緩和品質稽核，盼能提升醫護人員安寧照護技術，強化症狀控制及身心靈照護。

醫界 安寧緩和 安樂死

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