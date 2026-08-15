宗教考量 藍不投安樂死「不影響藍白合」

立法院會昨通過在野黨提出的「重啟核電」、「鞭刑」及「交通罰鍰全數投入交通建設」三項公投，後續送交中選會拚綁年底大選。據了解，國民黨立院黨團內對於「安樂死」案意見不一，民眾黨團原希望國民黨團能開放投票，但經國民黨團大會後，有部分意見考量宗教因素，國民黨團仍決定全員不投票，導致該案沒有送出立法院。

在野黨原本有六項公投提案，中選會主委游盈隆曾表達選務負擔的疑慮，稱公投四案以上併九合一選舉，恐一路開票到隔天凌晨。有立委透露，兩黨對於提出並逕付二讀的六項公投案，共識要縮減至四案；具體是哪四案，兩黨各有堅持。較為確定的是，民眾黨團提出的「移轉投票」會影響國民黨部分縣市立委選舉，藍營堅決反對；而國民黨團提出的「反廢死」，過去提出後遭中選會否決，此次公投主文沒有修改，可優先捨棄。

在提出議程時，國民黨團列四案，刪除移轉投票及反廢死案；民眾黨團則考量，若國民黨不支持可能也不一定會成案，但為表達對原本提案的堅持，決定還是將六案全數列入議程。

剩餘四案中，民眾黨團日前就對鞭刑表達不同看法，黨內一半支持一半反對。不過，公投成案門檻為立法院院會多數（出席委員過半數）表決通過，就可直接交由中央選舉委員會辦理。即便白營開放投票或全數不表態，都不會影響最後結果，最後白營則選擇團進團出，在此案不投票。

至於安樂死公投，沒有國民黨團的支持就不會通過。據了解，兩黨幹部直到前一天晚上協商時，仍不確定如何投票。民眾黨團希望國民黨團開放投票，其背後盤算是，即便有部分國民黨立委因宗教因素反對，依然有機會爭取其他國民黨立委支持，卻始終未獲承諾。

有藍委表達，擔憂宗教票及保守票，會因此流失或遭到反彈，所以對安樂死公投必須觀望；也有藍委說，即便通過也是民意的展現，距離推動仍有一段距離，開放投票並無不妥。不過，幾經權衡，國民黨團仍決議不開放投票。

知情藍委指出，因基督教團體非常反對，黨團內部有些委員也有疑慮，之後國民黨團跟民眾黨團協調，白營不投鞭刑，藍營不投安樂死，不會影響藍白合，因為都是講好的事情。