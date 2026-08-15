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觀察站／用鞭刑催票 民粹、法治交鋒

聯合報／ 本報記者屈彥辰

立法院昨日通過「交通罰鍰專款專用」、「鞭刑」以及「廢除非核政策」等三項公投案。相較於原先傳出的六案齊發，最終規模收斂，讓選務機關如釋重負。然而，公投案數量的縮減並未降低其政治與社會衝擊，特別是具爭議的鞭刑公投，既有一定程度的民意支持，也存在高度人權疑慮，如今進入公投的是非題，可預見台灣社會將走向民粹情緒與法治價值的激烈交鋒。

在本次通過的三項公投中，鞭刑最具話題性。近年重大刑案、詐騙頻傳，社會對亂世用重典的呼聲高漲。藍營推動此案，切入基層對治安與司法正義的焦慮，可望在短時間內凝聚強大動員能量；但肉體刑罰，從本質上違背當代民主國家「禁止酷刑與不人道待遇」的核心原則。若將肉刑訴諸多數決，極易引發國際社會對台灣人權倒退的質疑，甚至重創多年來建立的進步法治形象。

另一方面，我國於二○○九年將聯合國「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」（兩公約）國內法化，正是前總統馬英九執政時期的重大法治與外交政績。

兩公約明確禁止殘忍、不人道之刑罰。一旦鞭刑公投成案並全力推廣，綠營勢必藉此發動論述反擊，質疑藍營為了短期選票操作，不惜推翻昔日自身樹立的法治里程碑，甚至炒作「打臉馬英九」的矛盾，裂解藍營內部的溫和法治派。

從回應民意到提高投票，在接下來的這段時間，藍營的論述必須謹慎，別讓公投淪為導致倒退的民粹手段。

藍營若要在此議題上站穩腳步，不能僅依賴煽動性的報應主義情緒，必須在法理、國際規範與民意期待之間，建立周延的論述防線。如何在回應民怨的同時，守住法治底線並化解對手的見縫插針，將是接下來公投宣傳戰中最嚴峻的考驗。

鞭刑 法治 公投

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