聽新聞
0:00 / 0:00

公投炒熱選情？綠營內部看法分歧

聯合報／ 記者蔡晉宇唐筱恬王小萌／台北報導

交通罰鍰專款專用、鞭刑和廢除非核政策三項公投案箭在弦上，是否真能炒熱選情，不只藍綠看法不一，連綠營內都看法分歧。民進黨人士提醒，這些公投案有其民意支持度，不能等閒視之。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，選民結構大致分為組織動員票和空戰票，組織動員部分的投票意願，本來就和有無公投關聯不大；至於空戰，中間選民則看得很清楚，在野黨是在操作民粹，不是真的在討論公共議題，反而是民進黨承諾在立院好好討論，更具體可行。綜合來看，他認為在野黨的政治盤算不會奏效。

另有民進黨人士示警，在野黨的公投議題經過精挑細選，也做過民調，如同綠營內部所掌握的民調，這些公投案的支持度，皆大於藍白政黨支持度，對於拉抬藍白選情勢必還是有一定幫助，不能等閒視之。

藍營人士表示，國民黨縣市首長參選人都希望公投提案要壓縮，不然真的會造成二○一八年「邊開票、邊投票」的慘況，現在縮減成三項公投案，已對選務機關減輕不少壓力。

熟悉選戰的藍營人士研判，儘管鞭刑在社會上仍看法兩極，但面對社會詐騙、虐童、性侵等案件層出不窮，確實有刺激投票率的效果；而交通罰鍰專款專用、廢除非核家園提案，只是彰顯在野黨重視交通安全、能源政策等立場，對衝刺選情無明顯幫助。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，政府喊出二○五○年道路交通事故零死亡的目標，但民進黨政府執政十年，離這個願景還很遙遠，台灣甚至被冠上行人地獄的汙名；這幾年科技執法布點愈來愈密集，罰單愈開愈多，交通卻沒有因此變得更安全。

陳清龍說，民眾黨團接下來會以具體行動推動公投，透過舉辦活動、下鄉宣傳，讓全民一起參與這場屬於所有用路人的交通改革運動。

公投 綠營 莊瑞雄

延伸閱讀

縮減綁大選公投藍白各有堅持 最終表決砍成3案送中選會

綁年底大選公投案首發出爐 「交通罰鍰全數投入交通建設」送出立院

直搗綠營神主牌 藍白聯手將「廢除非核家園」公投送出立院

藍白3公投拚綁大選 中選會人士：中選會無權審查、預期月底放行

相關新聞

觀察站／用鞭刑催票 民粹、法治交鋒

立法院昨日通過「交通罰鍰專款專用」、「鞭刑」以及「廢除非核政策」等三項公投案。相較於原先傳出的六案齊發，最終規模收斂，讓選務機關如釋重負。然而，公投案數量的縮減並未降低其政治與社會衝擊，特別是具爭議的鞭刑公投，既有一定程度的民意支持，也存在高度人權疑慮，如今進入公投的是非題，可預見台灣社會將走向民粹情緒與法治價值的激烈交鋒。

中選會鬆一口氣！立院通過 3公投 交通罰鍰、核能、鞭刑綁大選

在野黨盼以公投綁年底大選提高投票率，立法院會昨通過國民黨立院黨團所提「鞭刑」、「重啟核能」和民眾黨團所提「交通罰鍰全數投入交通建設」案，將送交中選會審議。中選會主委游盈隆表示，台灣卅萬選務工作人員聽到國會通過三項公投案，心頭都鬆了一口氣，提案審議結果無法預測，年底辦理三案公投可能要花十四億元。

醫界看安樂死公投：先提升安寧品質

民眾黨團提出「安樂死法制化」公投案，昨表決未通過。安寧緩和醫學會理事長程劭儀表示，安樂死過程對病人相當煎熬，「既不安詳，也不快樂」，國內應優先提升安寧緩和醫療品質，若安寧療護做得好，安樂死聲音自然會降低。學會目前已與護理團體合作推動安寧緩和機構品質稽核，持續強化疼痛控制及症狀緩解能力。

宗教考量 藍不投安樂死「不影響藍白合」

立法院會昨通過在野黨提出的「重啟核電」、「鞭刑」及「交通罰鍰全數投入交通建設」三項公投，後續送交中選會拚綁年底大選。據了解，國民黨立院黨團內對於「安樂死」案意見不一，民眾黨團原希望國民黨團能開放投票，但經國民黨團大會後，有部分意見考量宗教因素，國民黨團仍決定全員不投票，導致該案沒有送出立法院。

公投炒熱選情？綠營內部看法分歧

交通罰鍰專款專用、鞭刑和廢除非核政策三項公投案箭在弦上，是否真能炒熱選情，不只藍綠看法不一，連綠營內都看法分歧。民進黨人士提醒，這些公投案有其民意支持度，不能等閒視之。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。