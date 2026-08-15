公投炒熱選情？綠營內部看法分歧

交通罰鍰專款專用、鞭刑和廢除非核政策三項公投案箭在弦上，是否真能炒熱選情，不只藍綠看法不一，連綠營內都看法分歧。民進黨人士提醒，這些公投案有其民意支持度，不能等閒視之。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，選民結構大致分為組織動員票和空戰票，組織動員部分的投票意願，本來就和有無公投關聯不大；至於空戰，中間選民則看得很清楚，在野黨是在操作民粹，不是真的在討論公共議題，反而是民進黨承諾在立院好好討論，更具體可行。綜合來看，他認為在野黨的政治盤算不會奏效。

另有民進黨人士示警，在野黨的公投議題經過精挑細選，也做過民調，如同綠營內部所掌握的民調，這些公投案的支持度，皆大於藍白政黨支持度，對於拉抬藍白選情勢必還是有一定幫助，不能等閒視之。

藍營人士表示，國民黨縣市首長參選人都希望公投提案要壓縮，不然真的會造成二○一八年「邊開票、邊投票」的慘況，現在縮減成三項公投案，已對選務機關減輕不少壓力。

熟悉選戰的藍營人士研判，儘管鞭刑在社會上仍看法兩極，但面對社會詐騙、虐童、性侵等案件層出不窮，確實有刺激投票率的效果；而交通罰鍰專款專用、廢除非核家園提案，只是彰顯在野黨重視交通安全、能源政策等立場，對衝刺選情無明顯幫助。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，政府喊出二○五○年道路交通事故零死亡的目標，但民進黨政府執政十年，離這個願景還很遙遠，台灣甚至被冠上行人地獄的汙名；這幾年科技執法布點愈來愈密集，罰單愈開愈多，交通卻沒有因此變得更安全。

陳清龍說，民眾黨團接下來會以具體行動推動公投，透過舉辦活動、下鄉宣傳，讓全民一起參與這場屬於所有用路人的交通改革運動。