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立院通過三公投綁九合一大選 將送中選會審議

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院會昨（14）日表決公投案修正動議案，最終通過交通罰鍰、重啟核電及鞭刑入法三案，將與11月28日九合一大選合併投票。其中，又以「重啟核電」公投，國民黨團提出修正動議，主文改為：「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」備受關注。

立法院原本提出六項公投案，包括國民黨團「反廢死」、「鞭刑」、「重啟核電」，民眾黨團「移轉投票」、「交通罰鍰全數用於改善道路交通安全環境」，以及「安樂死」。由於擔心年底投票時間過長，在野黨團減少提案，最終通過「鞭刑」、「重啟核電」、「交通罰鍰專款專用」三案。

外界關注由國民黨團提案的重啟核電公投，提案強調，要在國家重大政策上，正式打破「非核家園」的僵化束縛，要求政府調整國家發展方向，並全面授權立法院督促相關行政機關。

原公民投票提案主文為：「您是否同意政府廢除『非核家園』的能源政策，以確保國民健康、穩定供電、便宜電價，提升國防韌性及支持人工智慧（AI）產業發展？」在昨日則修正精簡為：「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」

國民黨團強調，在民主台灣，政策應由民意決定，「重回核能」已是台灣跨越黨派壓倒性共識。根據「台灣勵志協會（TIA）」的最新民調，全台支持核四啟用比率高達 79%。這代表不分藍綠、不分立場，近八成的台灣人民都深刻意識到台灣不能缺電、電價不能暴漲。

三個公投案在國會闖關成功後，將送交中選會審議。不過，中選會主委游盈隆表示，中選會屬合議制，三案能否通過中選會審議，仍有「高度不確定性」。

公投 重啟核電 中選會 非核家園

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