蔣萬安嗆「陸委會欠饒慶鈴一個道歉」 梁文傑：會不會管太寬？

台東縣長饒慶鈴預錄影片參與海峽論壇，經調查後認定不予處分，台北市長蔣萬安指欠饒慶鈴及5個農業團體一個道歉。陸委會副主委梁文傑晚間反擊，強調行政機關本就有責任調查案件，反嗆蔣萬安「這件事從頭到尾不干蔣市長的事，從台北管到台東會不會太寬了？」

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與大陸海峽論壇，遭陸委會函請內政部查處。昨天結果出爐，陸委會表示，饒慶鈴的行為與政府所宣示的政策立場不盡相符，但其發言內容並沒有觸及政治性的議題，本案經主管機關內政部行政調查，然後相關部會會商的結果，認定不予處分。

對此，蔣萬安今天上午受訪時表示，他之前就為饒縣長抱不平。今天陸委會不能只是不查處、不處分，輕輕地翻頁，真的確實欠饒縣長以及5個農業團體一個道歉。

陸委會今天下午發布聲明表示，與兩岸條例相關的案件有很多，依情節及嚴重程度不同，有的裁罰、有的不裁罰，不管最終處分為何，主管機關都有責任了解狀況並請當事人說明，於綜合事證後本於職權做出判斷。

梁文傑則在今天晚上於社群平台Threads上表示，作為行政機關，每個案子不管最後罰或不罰，都有責任了解狀況並請當事人說明，蔣市長也是行政機關的首長，這一點應該要懂。台北市政府各機關每天也在處理各種案件，都是一樣的程序，我當過台北市議員我很懂。

他也提到，陸委會請台東縣饒縣長說明，饒縣長也說明了，最後陸委會認為不用裁罰，「這件事從頭到尾不干蔣市長的事。從台北管到台東會不會太寬了?」