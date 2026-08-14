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提3公投案僅交通罰鍰出立院 民眾黨引韓國瑜金句：票多贏、票少輸

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院今天針對總預算等進行表決大戰，其中包括多項公投案，民眾黨團總召陳清龍（右五）拿著標語訴求爭取支持，民進黨團則舉牌指公投案是政治操作。記者潘俊宏／攝影
立法院今天針對總預算等進行表決大戰，其中包括多項公投案，民眾黨團總召陳清龍（右五）拿著標語訴求爭取支持，民進黨團則舉牌指公投案是政治操作。記者潘俊宏／攝影

立法院今處理在野黨所提公投案，民眾黨立院黨團所提「移轉投票」在表決議程時因人數較少被擋掉，「安樂死」則因國民黨團全數委員未投票，最終沒能出立法院。對此，民眾黨晚上在臉書發文表示，非常遺憾，很難過但不會意外，套句本周新聞王、立法院長韓國瑜的名言，「選舉就是這樣，票多的贏，票少的輸」。

「讓今天的挫敗，激勵我們強壯。」民眾黨表示，非常遺憾，今天立法院進行公投提案表決，民眾黨提出的三項公投案，包括「交通罰鍰專款專用」、「移轉投票」以及「安樂死」，只有一案通過表決。

民眾黨指出，國內移轉投票關乎每個人的參政權，不讓人民的參政權隨著地理環境與經濟條件而打折，一人一票、票票等值，這是民主制度之根本、移轉投票早已是世界趨勢。而關乎尊嚴善終的安樂死公投，關乎的則是國民是否能擁有基本的生命自主權與尊嚴，即使在先進醫療普及的今天，仍必須承認醫療絕非萬能，而台灣的「安寧緩和醫療條例」及「病人自主權利法」仍無法解決大多數人臨終前的痛苦。

民眾黨表示，上述三案提出後，引發社會廣泛討論，也形成一定的民意壓力，民進黨馬上在委員會排了安樂死法案討論；交通罰鍰不可淪為地方政府小金庫ㄧ案，民進黨也從原本逃避不處理，唱衰各縣市政府都不支持，突然在上周提出50%用於改善交通，本周又再加碼變成附和民眾黨100%版本，想阻攔民眾黨公投提案。

民眾黨說，在沒有直播的時候，民進黨立委表示「交通這案我們支持，你們幹嘛還要公投？」、「安樂死我們也支持，留在委員會討論就好」。結果在今日表決時，民進黨直接按下反對。這結果不意外，畢竟不副署、不公布、不執行的民進黨，哪還有信用可言？

民眾黨也表示，移轉投票與安樂死公投，國民黨一樣未予支持，因為前者不符合其政黨利益、後者則因為宗教倫理道德等嚴肅議題持續拉扯，儘管這些結果民眾黨早有心理準備，很多人還是努力溝通，直到到最後一刻。難過，但不會意外。

民眾黨說，套句本周新聞王韓國瑜的名言，「選舉就是這樣，票多的贏，票少的輸」，就是這麼簡單。一個在國會僅有八席的小黨必須認清現實，沒有足夠實力，總有一天會剷平，理想只能靠自己實現。「今天的挫敗，不是叫我們放棄，反而正好相反。」認清這一點，民眾黨會活得更好一點。

立法院今處理在野黨所提公投案，民眾黨立院黨團所提出三項公投案，僅「交通罰鍰全數投入交通建設」一案表決通過，送出立法院。圖／取自民眾黨臉書
立法院今處理在野黨所提公投案，民眾黨立院黨團所提出三項公投案，僅「交通罰鍰全數投入交通建設」一案表決通過，送出立法院。圖／取自民眾黨臉書

公投 民眾黨 韓國瑜 立法院

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