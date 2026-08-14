立院通過廢除非核家園公投 廢核平台：不該成政黨選舉算計工具

立法院會今天通過國民黨立法院黨團所提廢除非核家園公投提案。廢核行動平台發布聲明，台灣的能源政策，不該成為政黨選舉算計的工具。

廢核行動平台指出，去年民眾黨提案的核三重啟公投未過投票門檻，今年國民黨再度提出重啟核能公投，兩黨黨團在立院挾人數優勢，強行逕付二讀並通過三讀，過程中並無交付公眾討論。

廢核行動平台表示，台灣的能源政策，不該成為政黨選舉算計的工具。

廢核行動平台指出，年底大選將迎來自2018年以來第4次的核能公投，但這個公投所設定的主文，沒有具體的政策內涵，註定是一場無意義又無效的公投，投了也沒有明確的法律效果，只是花了大量公帑以及人力來做一個形式上的「民意調查」，台灣社會一次又一次被政黨惡鬥拉回核能泥沼。

廢核行動平台指出，「重啟核能」公民投票案，在表決前最後一刻，立法院國民黨團突然提出修正動議，大幅更改公投主文，導致公投主文與二讀通過的主文已不同，目前的公投主文更改為：「您是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除非核家園的能源政策？」

廢核行動平台認為，隨意更改題目如同兒戲，把能源政策、人權與法治議題硬生生變成政治動員，距離投票日不到106天，大眾甚至可能沒有時間搞清楚公投到底要決定什麼政策，立法院卻已經急著把核能公投案送出去。