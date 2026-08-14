廢可可殼變紗線 卓榮泰讚循環經濟有效運用

行政院長卓榮泰今天到屏東參訪可可產業，看見廢可可殼轉換成的紗線製成商品。卓榮泰表示，循環經濟有效運用，加值產業升級，達到地方創生。

卓榮泰今天在屏東縣副縣長鄞鳳蘭陪同下，參訪台灣可可與巧克力產業協會，看見廢棄的可可果殼轉換成紗線製成各式商品。

卓榮泰會中表示，自己很喜歡巧克力，辦公室會議桌上一定會放置，近年看見有標榜台灣的巧克力產生，如屏東金月可可屢獲國際大獎，這樣代表台灣巧克力足以與世界比拚。

而產業能創新是現在政府一直在推動，可可不只能吃還能穿，謝謝紡織業勇於嘗試，把循環經濟有效運用，不僅加值產業升級，達到地方創生凝聚地方團結，更是世界經濟思維的主流。

卓榮泰強調，從栽培技術、研發驗證到通路都會政策性協助，未來8年1000億的中小微企業轉型升級發展條例，這草案接近成熟完成，相信國會會站在同一個立場；而條例的核心在於健身微型企業、壯大小型企業、升級中型企業、拔尖新創產業，更納入商圈、夜市等改善計畫，協助整體風貌更新。

鄞鳳蘭說，屏東的可可從1顆樹苗開始，透過農改場協助大量生產樹苗，一路走來從行銷到精品路線，現在已經有超過50個品牌，更重要的是用可可紗線製成的機能衣能邁向國際，未來希望中央與地方攜手合作，讓可可產業發光發熱。

台灣可可與巧克力產業協會理事長張翠蘭簡報表示，屏東縣種植可可面積約300公頃，占全國約84.7％，而可可果殼隨意棄置容易腐爛、產生異味、焚燒等問題都造成環境負擔，因此尋找再利用方式，進而跨域連結佳紡國際貿易公司，為可可果殼開啟新材料應用的可能性。

佳紡國際貿易公司董事長張寺榮提及，每減少1公噸的廢棄可可殼焚化，可減少379公斤的碳排放量，製成紗線對環境更友善，也為小農帶來額外收入，同時實踐循環經濟。