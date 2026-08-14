估3公投預算恐14億 游盈隆：不是一票多案就變解決天下問題萬靈丹

立法院會今通過國民黨立院黨團所提鞭刑入法、廢除非核家園，及民眾黨立院黨團所提交通罰鍰用於改善道安公投案。針對公投成案後的經費預算估算，中選會主委游盈隆表示，3個公投可能要花14億元，而一票多案需有配套措施，不是一票多案就可解決全天下的問題變成一個萬靈丹，「這樣的想法是異想天開。」

游盈隆今下午受訪表示，如果單一公投案的預算將近11億元；若是兩案則可能需要12至13億元；如果最後審議通過達三個公投案，經費則可能要到14億元左右。

針對外界關注公投選票是否會「三案併成一張選票」或「三案三張選票」的問題，游盈隆說，目前相關的修法尚未通過，國會應該要「尊重專業」，選務是一項高度專業的工作，國會「不要一時興起，然後倉促立法」，因為這對任何人、包括對提案人自己都沒有好處。

至於多個公投案併在一張選票上的概念，游盈隆說，一票多案是需要非常多的配套措施配合，不是只是一票多案就可以解決全天下的問題，變成一個萬靈丹，這樣的想法是異想天開。

記者追問就現在結論而言，「你是不是受得了？」游盈隆說，覺得是往他期待的方向在演進，他覺得這是好事情，最近在台灣都對於很多事情的發展，有時候會感覺到無奈，但今天這個事情，「我覺得我看到希望。」