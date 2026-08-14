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廢除非核公投出立院 葛如鈞：正視沒電力就沒算力

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立委葛如鈞表示，半導體、人工智慧及先進製造高度仰賴穩定電力供應，能源政策不應只以單一能源作為唯一方向。圖／葛如鈞國會辦公室提供
立委葛如鈞表示，半導體、人工智慧及先進製造高度仰賴穩定電力供應，能源政策不應只以單一能源作為唯一方向。圖／葛如鈞國會辦公室提供

立法院今日通過將「廢除非核政策」公投案送中選會辦理。國民黨立委葛如鈞今日表示，台灣是科技島，半導體、人工智慧及先進製造高度仰賴穩定電力供應，能源政策不應只以單一能源作為唯一方向，而應在安全、穩定、低碳及產業需求之間取得平衡。

葛如鈞表示，2025 年立法院推動「核管法」相關修法，目的就是讓既有核電機組在符合安全條件下，可以提出延役申請，並由核安主管機關依專業標準審查；若確認安全無虞，即有重新換照及運轉的可能。核能政策最重要的前提仍然是核安，但政府也不應以單一能源立場排除其他可能性，而應在安全、穩定、減碳及產業需求之間進行務實評估。

葛如鈞並提到，輝達執行長黃仁勳先前談及台灣電力需求時曾表示：「Maybe we need more electricity.」這句話反映出台灣在AI及高科技產業快速成長下，電力供應已成為國際企業與產業界共同關注的重要課題。

葛如鈞表示，半導體與AI產業需要全天候、穩定且可預期的電力供應，「不可能只在晴天做2奈米晶片，太陽下山就把AI關掉」。沒有電力，就沒有算力；沒有算力，台灣的AI與半導體產業就難以持續向前。AI資料中心、先進製程及高效能運算所需的電力規模持續增加，能源政策不能只看當下，必須提前因應未來10年甚至更長期的產業需求。

葛如鈞指出，他並不反對綠能，太陽能、風電等再生能源都應在台灣能源結構中扮演角色，但任何單一能源都很難獨力支撐全天候運作的晶圓廠、 AI 資料中心及重要基礎設施。因此，台灣需要思考如何建立更多元、穩定且具有韌性的能源組合。

葛如鈞進一步指出，能源穩定也與國家安全密切相關。台灣的經濟實力、科技產業及國防能力彼此相互支撐，如果缺乏足夠能源，首先受到衝擊的可能就是半導體、AI及高科技製造，而這些產業正是台灣全球競爭力的重要基礎。

葛如鈞主張，政府應以核安為前提，務實評估核電機組延役及核能在未來能源結構中的角色，同時持續發展綠能、儲能及電網韌性，建立更多元的電力來源。因為無論支持何種能源選項，最終都應回到同一個問題：台灣能否提供安全、穩定且足夠的電力，支撐AI、半導體及下一個世代的經濟發展。

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