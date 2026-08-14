藍白3公投拚綁大選 中選會人士：中選會無權審查、預期月底放行

藍白今在立法院以人數優勢通過三項公投案。針對去年反廢死公投遭中選會駁回，今年是否重演，中選會人士指出，去年中選會雖擴張解釋，具審查權而駁回，但隨委員換屆，主委游盈隆傾向尊重立院決議，月底將開會定案。即使鞭刑公投具違憲爭議，中選會無審查權，駁回可能性低，預期將交付公投實施。

去年5月，國民黨團以人數優勢在立法院通過反廢死公投，但被上屆中選會委員否決，認為不符合公投法規定。立法院今日在國民黨、民眾黨的人數優勢下，通過交通罰鍰專款專用、鞭刑、廢除非核政策等3項公投案，游盈隆今表示，中選會委員會很快速地針對這三個案子做出最後決議。

中選會人士表示，去年有駁回反廢死公投的例子，中選會當時認為該公投非重大政策複決，因此駁回。游盈隆有考量接下來中選會要如何處理立法院通過的公投案，但因中選會的委員組成有改變，所以會有變化，中選會嚴陣以待，月底開會確定，預期不同委員會有不同意見。

中選會人士表示，從游盈隆的看法來看，原則上應會通過，中選會態度應是尊重。去年中選會駁回反廢死公投，非以「公投法」作為法源，因公投法並無讓中選會有駁回之權，當時是以「中選會組織法」第2條、第6條的模糊規定，擴張解釋成中選會具審查權。

中選會人士表示，中選會無審查權，儘管他個人認為鞭刑公投有爭議，有違憲之虞，但他認為中選會駁回的可能性低，中選會無理由亦無權置喙，只能交付公投實施。

中選會組織法第2條規定，中選會掌理選舉、罷免、公民投票事務之綜合規畫；選舉、罷免、公民投票事務之辦理及指揮監督；選舉區劃分之規劃辦理；選舉、罷免、公民投票監察事務之處理；政黨及候選人競選費用之補貼；選舉、罷免、公民投票相關選務事項法規制（訂）定、修正及廢止之擬議；其他有關選舉、罷免、公民投票事項。

中選會組織法第6條規定，下列事項，應經中選會會委員會議決議，包括選舉、罷免、公民投票相關選務事項法規之制（訂）定、修正及廢止之擬議；各項選舉、罷免及公民投票公告事項之審議；違反選舉、罷免及公民投票法規之裁罰事項；重大爭議案件處理；委員提案之事項；其他重大應由委員會議議決事項。